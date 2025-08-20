Meksika Mutfağının Renkli ve Lezzetli Yüzü: Fajita

Meksika mutfağı, baharatları ve renkli sunumlarıyla dünyanın en sevilen mutfaklarından biri. Bu mutfağın en bilinen ana yemeklerinden biri olan fajita, hem lezzetiyle hem de pratik hazırlanışıyla dikkat çekiyor. Tavada hızlıca pişirilen et ve sebzeler, tortilla ekmeğiyle birleştiğinde sofraya tam bir şölen havası katıyor. İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz fajita tarifi:
FAJITA TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram jülyen doğranmış tavuk göğsü veya biftek
- 2 adet kırmızı biber
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet sarı biber
- 1 büyük soğan
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz (damak zevkine göre)
- Yanında servis için tortilla ekmeği
Yapılışı
- Etleri ince şeritler halinde doğrayın ve zeytinyağı, sarımsak, kimyon, kırmızı toz biber, tuz ve karabiber ile marine edin.
- Geniş bir tavayı kızdırın ve önce etleri yüksek ateşte mühürleyin.
- Etler pişince tavadan alın ve aynı tavada jülyen doğranmış biberleri ve soğanı soteleyin.
- Sebzeler hafif diri kalacak şekilde pişirildikten sonra etleri tekrar tavaya alın ve tüm malzemeleri karıştırın.
- Hazırladığınız fajitayı sıcak tortilla ekmekleriyle servis edin.