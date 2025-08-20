Meksika Mutfağının Renkli ve Lezzetli Yüzü: Fajita

Meksika mutfağı, baharatları ve renkli sunumlarıyla dünyanın en sevilen mutfaklarından biri. Bu mutfağın en bilinen ana yemeklerinden biri olan fajita, hem lezzetiyle hem de pratik hazırlanışıyla dikkat çekiyor. Tavada hızlıca pişirilen et ve sebzeler, tortilla ekmeğiyle birleştiğinde sofraya tam bir şölen havası katıyor. İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz fajita tarifi:

FAJITA TARİFİ

Malzemeler

500 gram jülyen doğranmış tavuk göğsü veya biftek

2 adet kırmızı biber

2 adet yeşil biber

1 adet sarı biber

1 büyük soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz (damak zevkine göre)

Yanında servis için tortilla ekmeği

Yapılışı