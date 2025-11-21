Meksika mutfağının saklı lezzeti: Mixiote de Pollo tarifi

Meksika mutfağı dünya çapında taco, enchilada ve burrito gibi popüler yemeklerle tanınsa da ülkenin zengin gastronomik mirası bundan çok daha fazlasını barındırıyor. Bu mirasın en ilgi çekici örneklerinden biri ise, Meksika’nın Orta Vadisi’nde yüzyıllardır özel günlerde hazırlanan Mixiote de Pollo. Çeşitli biberler, baharatlar ve aromatik otlarla hazırlanan bu yemek; tavuk etinin agave bitkisinin ince zarına sarılıp buharda pişirilmesiyle kendine özgü, yoğun aromalı bir lezzet sunuyor.
MIXIOTE DE POLLO TARİFİ
MALZEMELER
- 4 adet kemiksiz tavuk but veya göğüs
- 4 adet büyük pişirme kağıdı veya muz yaprağı
- 3 adet kuru guajillo biber
- 2 adet pasilla biber
- 2 diş sarımsak
- 1 adet küçük soğan
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı öğütülmüş karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı öğütülmüş karanfil (çok az)
- 2 yemek kaşığı beyaz sirke
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yanında servis için sıcak mısır tortillaları
YAPILIŞI
- Guajillo ve pasilla biberleri sıcak suda 10–15 dakika yumuşayana kadar bekletin.
- Yumuşayan biberleri sarımsak, soğan, kimyon, karabiber, kekik, karanfil, sirke, salça ve biraz suyla birlikte blenderdan geçirerek yoğun bir sos elde edin.
- Tavuk parçalarını geniş bir kapta bu sosla iyice harmanlayıp en az 1 saat (ideali 3–4 saat) dinlendirin.
- Pişirme kağıdı veya muz yaprağını genişçe açın. Ortasına marine edilmiş tavuk parçalarını ve sosundan bir miktar koyun.
- Kenarları paket gibi kapatıp sıkıca bağlayın.
- Hazırlanan paketleri buharda yaklaşık 45–60 dakika, tavuk tamamen yumuşayana kadar pişirin.
- Paketi açtıktan sonra tavuğu sıcak mısır tortillaları, lime ve taze kişniş ile servis edin.