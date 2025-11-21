Meksika mutfağının saklı lezzeti: Mixiote de Pollo tarifi

Meksika mutfağı dünya çapında taco, enchilada ve burrito gibi popüler yemeklerle tanınsa da ülkenin zengin gastronomik mirası bundan çok daha fazlasını barındırıyor. Bu mirasın en ilgi çekici örneklerinden biri ise, Meksika’nın Orta Vadisi’nde yüzyıllardır özel günlerde hazırlanan Mixiote de Pollo. Çeşitli biberler, baharatlar ve aromatik otlarla hazırlanan bu yemek; tavuk etinin agave bitkisinin ince zarına sarılıp buharda pişirilmesiyle kendine özgü, yoğun aromalı bir lezzet sunuyor.

MIXIOTE DE POLLO TARİFİ

MALZEMELER

4 adet kemiksiz tavuk but veya göğüs

4 adet büyük pişirme kağıdı veya muz yaprağı

3 adet kuru guajillo biber

2 adet pasilla biber

2 diş sarımsak

1 adet küçük soğan

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı öğütülmüş karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı öğütülmüş karanfil (çok az)

2 yemek kaşığı beyaz sirke

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yanında servis için sıcak mısır tortillaları

YAPILIŞI