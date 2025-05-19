Meksika mutfağının sokak kralı: Tacos al Pastor tarifi

Meksika mutfağı, baharatların dans ettiği, sokakların nefis kokularla dolduğu, renkli ve neşeli bir lezzet dünyasıdır. Bu mutfağın yıldızlarından biri de şüphesiz Tacos al Pastor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Tacos al Pastor tarifi...

TACOS AL PASTOR TARİFİ

Malzemeler

Marine için:

500 gram dana ya da domuz bonfile (ince dilimlenmiş)

3 yemek kaşığı acı biber salçası (ancho veya guajillo biberi varsa daha iyi)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı portakal suyu

1 yemek kaşığı ananas suyu (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

Servis için:

Mısır tortillası (8 adet)

Taze ananas (küçük küpler halinde)

Kırmızı soğan (ince doğranmış)

Taze kişniş

Lime (yeşil limon)

Yapılışı: