Meksika mutfağının sokak kralı: Tacos al Pastor tarifi

Meksika mutfağı, baharatların dans ettiği, sokakların nefis kokularla dolduğu, renkli ve neşeli bir lezzet dünyasıdır. Bu mutfağın yıldızlarından biri de şüphesiz Tacos al Pastor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Tacos al Pastor tarifi...
TACOS AL PASTOR TARİFİ
Malzemeler
Marine için:
- 500 gram dana ya da domuz bonfile (ince dilimlenmiş)
- 3 yemek kaşığı acı biber salçası (ancho veya guajillo biberi varsa daha iyi)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 yemek kaşığı portakal suyu
- 1 yemek kaşığı ananas suyu (isteğe bağlı)
- Tuz, karabiber
Servis için:
- Mısır tortillası (8 adet)
- Taze ananas (küçük küpler halinde)
- Kırmızı soğan (ince doğranmış)
- Taze kişniş
- Lime (yeşil limon)
Yapılışı:
- Eti marine edin: Marine malzemelerini bir kasede karıştırın. Et dilimlerini bu karışıma bulayıp üzerini kapatın ve en az 2 saat (tercihen bir gece) buzdolabında bekletin.
- Eti pişirin: Geniş bir tavayı kızdırın ve marine edilmiş etleri yüksek ateşte pişirin. Kenarları hafifçe karamelize olana kadar soteleyin.
- Ananası ekleyin: Tavaya küçük küpler halinde doğradığınız taze ananası da ekleyin ve birlikte birkaç dakika daha pişirin.
- Tortillaları ısıtın: Mısır tortillasını kuru bir tavada ısıtarak yumuşatın.
- Taco’ları hazırlayın: Tortillaların içine bir miktar et, üzerine doğranmış kırmızı soğan, kişniş ve isteğe göre lime suyu ekleyin.
- Sıcak servis yapın: Yanına bir Meksika gazozu ya da ev yapımı guacamole ile servis ederek tam bir sokak lezzeti deneyimi yaşayabilirsiniz!