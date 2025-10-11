Meksika'nın klasikleşmiş yemeği: Tavuklu Enchilada Tarifi

Renkleriyle, aromalarıyla ve baharat zenginliğiyle dünyanın dört bir yanında sevilen Meksika mutfağı, doyurucu ve enerjik lezzetleriyle öne çıkıyor. Bu kültürün klasiklerinden enchilada, tortillanın içine tavuk, biber ve peynirin sarılıp özel sosla fırınlandığı bir ana yemek olarak biliniyor. Fırından çıktığında eriyen peynir ve baharatlı sosun kokusuyla sofralara Meksika’nın sıcak ruhunu taşıyor.
TAVUKLU ENCHIALADA TARİFİ
Malzemeler
İç harcı için:
- 2 adet tavuk göğsü
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- Tuz ve karabiber
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı tavuk suyu
- 1 su bardağı domates püresi
- 1 tatlı kaşığı acı toz biber (isteğe göre)
- Tuz
Diğer malzemeler:
- 6 adet mısır veya buğday tortilla
- 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar veya cheddar peyniri
- Taze kişniş veya maydanoz (süsleme için)
Yapılışı
- Tavuğu haşlayın: Tavuk göğsünü haşlayıp didikleyin, kenara alın.
- Sebzeleri soteleyin: Tavada yağı ısıtın. Soğan ve sarımsağı kavurun, ardından biberleri ekleyin.
- Baharatlayın: Didiklenmiş tavuğu tavaya ekleyip kimyon, kırmızı toz biber, tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Sosu hazırlayın: Tereyağını eritip unu kavurun. Üzerine tavuk suyunu ve domates püresini ekleyin. Karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
- Enchilada’yı hazırlayın: Her tortillanın ortasına tavuklu harçtan koyun, rulo yapıp fırın kabına dizin.
- Sosu dökün: Hazırladığınız sosu ruloların üzerine gezdirin.
- Peynirle buluşturun: Üzerine rendelenmiş peyniri serpin.
- Fırınlayın: 180°C’de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika, peynir eriyip kızarana kadar pişirin.
- Servis edin: Fırından çıkan enchiladaları sıcak servis edin, üzerine doğranmış kişniş serpiştirin.