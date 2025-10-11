Meksika'nın klasikleşmiş yemeği: Tavuklu Enchilada Tarifi

Renkleriyle, aromalarıyla ve baharat zenginliğiyle dünyanın dört bir yanında sevilen Meksika mutfağı, doyurucu ve enerjik lezzetleriyle öne çıkıyor. Bu kültürün klasiklerinden enchilada, tortillanın içine tavuk, biber ve peynirin sarılıp özel sosla fırınlandığı bir ana yemek olarak biliniyor. Fırından çıktığında eriyen peynir ve baharatlı sosun kokusuyla sofralara Meksika’nın sıcak ruhunu taşıyor.

TAVUKLU ENCHIALADA TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

2 adet tavuk göğsü

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet yeşil biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Tuz ve karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı domates püresi

1 tatlı kaşığı acı toz biber (isteğe göre)

Tuz

Diğer malzemeler:

6 adet mısır veya buğday tortilla

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar veya cheddar peyniri

Taze kişniş veya maydanoz (süsleme için)

Yapılışı