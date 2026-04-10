Meksika sokaklarının beyaz imzası: Gringas

Mutfak literatüründe "quesadilla ve taconun evliliği" olarak tanımlanan Gringas, aslında klasik bir Al Pastor taconun buğday tortillası ve bol peynirle modernize edilmiş halidir. Onu diğer takolardan ayıran en temel fark, mısır tortillası yerine beyaz unlu tortilla kullanılmasıdır.
GRİNGAS TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet büyük boy buğday tortillası
- 400 gram dana eti
- 200 gram rendelenmiş Oaxaca peyniri (Muadili: Dil peyniri veya Mozzarella)
- 1 su bardağı küp doğranmış taze ananas
- 1 adet küçük kırmızı soğan (ince kıyılmış)
- Yarım demet taze kişniş (ince kıyılmış)
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Servis İçin: Misket limonu (lime) ve Salsa Roja (kırmızı sos)
Yapılışı
- Etin Hazırlanması: Geniş bir tavada yağı ısıtın. Baharatlarla marine edilmiş ince et dilimlerini yüksek ateşte, kenarları hafifçe çıtırlaşana kadar yaklaşık 5-6 dakika soteleyin.
- Ananas Dokunuşu: Etler pişmeye yakınken küp doğranmış ananasları tavaya ekleyin. Ananaslar hafifçe karamelize olup şekerini salana kadar etlerle birlikte 2 dakika daha çevirin.
- Montaj: Ayrı bir geniş tavada (veya aynı tavayı temizleyerek) tortillaları hafifçe ısıtın. Tortillanın yarısına bolca rendelenmiş peynir serpiştirin.
- Birleştirme: Peynirin üzerine hazırladığınız etli ve ananaslı harcı cömertçe paylaştırın. Üzerine tekrar bir kat peynir ekleyin.
- Mühürleme: Tortillayı ikiye katlayın (yarım ay şeklinde). Orta ateşte, tortilla altın sarısı olup peynirler tamamen eriyene kadar her iki tarafını da 1-2 dakika "ızgara" yapın.
- Final: Gringaları tavadan alın ve 3-4 üçgen parçaya bölün. İçine taze kişniş ve soğan serpiştirerek, yanında lime dilimleriyle servis yapın.