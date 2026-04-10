Meksika sokaklarının beyaz imzası: Gringas

Mutfak literatüründe "quesadilla ve taconun evliliği" olarak tanımlanan Gringas, aslında klasik bir Al Pastor taconun buğday tortillası ve bol peynirle modernize edilmiş halidir. Onu diğer takolardan ayıran en temel fark, mısır tortillası yerine beyaz unlu tortilla kullanılmasıdır.

GRİNGAS TARİFİ

Malzemeler

4 adet büyük boy buğday tortillası

400 gram dana eti

200 gram rendelenmiş Oaxaca peyniri (Muadili: Dil peyniri veya Mozzarella)

1 su bardağı küp doğranmış taze ananas

1 adet küçük kırmızı soğan (ince kıyılmış)

Yarım demet taze kişniş (ince kıyılmış)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Servis İçin: Misket limonu (lime) ve Salsa Roja (kırmızı sos)

Yapılışı