Yaz aylarının en pratik tarifi: Kavanoz tatlısı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2024 Pazar, 22:00
Yaz aylarının en pratik tarifi: Kavanoz tatlısı tarifi...

Lezzet ve görselliği ustalıkla bir araya getiren kavanoz tatlısı, özellikle özel günlerde ve davetlerde misafirlerinizi etkilemek için mükemmel bir tercihtir. Bu tatlı, her aşamasında estetik ve damak zevkinize hitap edecek şekilde hazırlanmıştır.

Yaz aylarının en pratik tarifi: Kavanoz tatlısı tarifi...

Bu kavanoz tatlısı, hem görsel hem de lezzet açısından şıklığı ve zarafeti temsil eder. Kavanozlarda sunulan bu tatlı, pratik bir şekilde hazırlanabilir ve servis edilebilir, aynı zamanda sofralarınıza estetik bir dokunuş getirir. Peki, yaz aylarının en pratik tarifi olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, kavanoz tatlısı tarifi...

Yaz aylarının en pratik tarifi: Kavanoz tatlısı tarifi...

KAVANOZ TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

500 gram çilek

Kavanoz tatlısı tarifi kreması için:

1 litre süt

50 gram un

50 gram mısır nişastası

200 gram toz şeker

2 adet yumurta sarısı

1 adet yumurta

100 gram beyaz çikolata

1 paket vanilin

200 mililitre krema

Kavanoz tatlısı tarifi krep kırığı için:

60 gram yumurta beyazı

60 gram tereyağı

60 gram pudra şekeri

60 gram un

Kavanoz tatlısı tarifi ganaj için:

200 mililitre krema

100 gram bitter çikolata

Yaz aylarının en pratik tarifi: Kavanoz tatlısı tarifi...

KAVANOZ TATLISI YAPILIŞI

Krema için orta boy bir tencerede süt, şeker, nişasta, un, yumurta sarıları ve bütün yumurtayı şeker eriyene kadar karıştırın. 

Ardından ocağa alıp orta ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. 

Koyulaşan kremaya beyaz çikolata ve vanilin ekleyip 2-3 dakika daha karıştırıp ocaktan alın. 

Bir tepsiye kremayı aktarın üzerine streç serip tamamen soğuyana kadar buzdolabına kaldırın.

Kremayı tamamlamak için mikserle geniş bir kasede süt kremasını köpürtün ve içine azar azar pastacı kremasını ekleyip birleştirin. 

Kremayı sıkma torbalarına alıp buzdolabında dinlendirin.

Krep kırığı için bir kasede tereyağı eritip içine pudra şekeri, un ve yumurta beyazlarını koyup pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Karışımın yarısını yağlı kağıda ince bir katman halinde sürüp 200 derecelik fırında kızarana kadar 5-7 dakika pişirin. Kalan yarısı için de aynı işlemi uygulayın. 

Fırından çıkan hamuru elinizle ufak parçalara bölün.

Ganaj için krema ve bitter çikolatayı mikrodalga fırın ya da ocakta kısık ateşte eritin.

Kavanozların tabanına ikiye kestiğiniz çilekleri tek sıra olarak yerleştirin. 

Çileklerin üzerine gelecek kadar krema sıkın,üzerine biraz krep kırığı ekleyip tekrar krema ile doldurun. 

Son olarak ganaj ile üzerini kaplayıp tekrar krep kırığı serpin ve yarım çilek ile süsleyin.

Tatlıları 1 saat kadar buzdolabında dinlendirip ardından servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

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