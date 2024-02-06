Meksika'nın lezzet şöleni: Fajita
Fajita, Meksika mutfağının vazgeçilmez bir lezzeti. Bu yazıda, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir fajita tarifini ve bu lezzetli yemeğin sırlarını keşfedin.
Meksika mutfağı, renkli tatları, baharatları ve lezzetli yemekleriyle dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi bulunan bir mutfağa sahiptir. Bu muhteşem mutfak, fajıta gibi popüler yemeklerle de öne çıkar. Fajita, taze sebzeler, mükemmel baharatlar ve seçkin etlerin mükemmel bir birleşimini sunar. Bu yazıda, sizin için basit ve lezzetli bir fajıta tarifi paylaşacağız ve aynı zamanda bu muhteşem yemeğin hazırlanışındaki sırları da açıklayacağız.
FAJITA TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram julyen doğranmış dana bonfile
- 1 adet kırmızı Kaliforniya biberi
- 1 adet sarı Kaliforniya biberi
- 1 adet yeşil biber
- 1 baş kırmızı kuru soğan
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı soya sosu
Et marinasyonu için;
- 1 yarım limon suyu
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- Yarım çay bardağı soya sosu
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kekik tuz, tatlı toz biber
Yapılış
- Marinasyon sosunun tüm malzemeleri güzelce karıştırıp etleri bu sosla 1 gece önceden ovup 1 gün kadar buz dolabında sosun içinde bekletin.
- Zamansız yoksa 3-4 saat de yeterli olacaktır.Zeytinyağını tavaya alıp kızdırın.
- İçerisine piyazlık doğranmış soğan ile julyen doğranmış biberleri ekleyin ve çok öldürmeden pişirin.
- Hafif diri kalmaları gerekiyor. Ocaktan almaya yakın soya sosunu ekleyip bir iki kez çevirdikten sonra altını kapatın.(Ben sebzeleri diri seviyorum çok kısa süre ocakta pişirdim. )
- Ayrı bir tavayı çok iyi ısıtın. Etleri ısınan tavaya alıp mühürleyin ve yüksek ateşte ara ara ters yüz ederek çok kurutmadan pişirin.
- Etler pişerken tadını alması için tortilla ekmeklerini üstüne bastırabilirsiniz.
- En son etleri sebzeler ile harmanlayın ve sıcak sıcak servis edin.
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