Meksika'nın lezzet şöleni: Fajita

Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:38

Güncelleme: 06.02.2024 - 10:38

Meksika mutfağı, renkli tatları, baharatları ve lezzetli yemekleriyle dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi bulunan bir mutfağa sahiptir. Bu muhteşem mutfak, fajıta gibi popüler yemeklerle de öne çıkar. Fajita, taze sebzeler, mükemmel baharatlar ve seçkin etlerin mükemmel bir birleşimini sunar. Bu yazıda, sizin için basit ve lezzetli bir fajıta tarifi paylaşacağız ve aynı zamanda bu muhteşem yemeğin hazırlanışındaki sırları da açıklayacağız.

FAJITA TARİFİ

Malzemeler

600 gram julyen doğranmış dana bonfile

1 adet kırmızı Kaliforniya biberi

1 adet sarı Kaliforniya biberi

1 adet yeşil biber

1 baş kırmızı kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı soya sosu

Et marinasyonu için;

1 yarım limon suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı soya sosu

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik tuz, tatlı toz biber

Yapılış