Meksika mutfağının enfes lezzeti: Enchiladas Tarifi

Yayınlanma: 28.09.2024 - 15:24

Güncelleme: 28.09.2024 - 15:24

Enchiladas, Meksika mutfağının en bilinen ve sevilen yemeklerinden biridir. Mısır ya da un tortillalarının içine tavuk, peynir ya da et konularak sarılan ve üzerine acı sos dökülerek fırınlanan bu nefis yemek, her öğünde keyifle tüketilebilir. Hem görselliği hem de lezzetiyle sofralarınızı süsleyecek enchiladas tarifi, özellikle baharat sevenler için vazgeçilmez olacak!

ENCHİLADAS TARİFİ

Malzemeler

2-3 tavuk göğsü veya et

Ayçiçek yağı

1 adet soğan

1 dış sarımsak

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

1 yemek kaşığı kajun baharatı

Tuz ve karabiber

Kırmızı pul biber

Lavaş

1 yemek kaşığı salça

Yarım su bardağı su

Kaşar rendesi

Yapılış