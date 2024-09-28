Meksika mutfağının enfes lezzeti: Enchiladas Tarifi
Meksika mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan enchiladas, acı soslu ve baharatlı tadıyla dünya çapında sevilen bir yemektir. İç malzemesiyle çeşitlilik sunan bu tarif, hem pratik hem de inanılmaz lezzetli!
Enchiladas, Meksika mutfağının en bilinen ve sevilen yemeklerinden biridir. Mısır ya da un tortillalarının içine tavuk, peynir ya da et konularak sarılan ve üzerine acı sos dökülerek fırınlanan bu nefis yemek, her öğünde keyifle tüketilebilir. Hem görselliği hem de lezzetiyle sofralarınızı süsleyecek enchiladas tarifi, özellikle baharat sevenler için vazgeçilmez olacak!
ENCHİLADAS TARİFİ
Malzemeler
- 2-3 tavuk göğsü veya et
- Ayçiçek yağı
- 1 adet soğan
- 1 dış sarımsak
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet kırmızı biber
- 1 yemek kaşığı kajun baharatı
- Tuz ve karabiber
- Kırmızı pul biber
- Lavaş
- 1 yemek kaşığı salça
- Yarım su bardağı su
- Kaşar rendesi
Yapılış
- Tavukları uzun şeklinde kesin (jülyen) ve tavada pişirin.
- Tavuk pişince birkaç yemek kaşığı ayçiçek yağı ekleyin. Ardından soğan, biber ve sarımsak ekleyin. (jülyen şeklinde kesin).
- 5 dakika kavurun ve tüm baharatları ekleyin. Birkaç dakika daha kızartmaya devam edin.
- Lavaş üzerine biraz tavuk karışımı ekleyin ve durum gibi sarın. Fırın tepsisine yerleştirin.
- Küçük bir tavada domates püresini ayçiçek yağında kızartın ve pürüzsüz, kalın bir sos olana kadar su ekleyin.
- Lavaş üzerine eşit şekilde dökün.
- Üzerine peynir rendeleyin ve eriyene ve altın rengi kahverengi olana kadar fırında pişirin.
- Afiyet olsun!
Etiketler: #Enchiladas #tarif #Meksika mutfağı
En Çok Okunan Haberler
-
- Namaz kılanların sayısında dikkat çeken değişim...
- Türk heyeti salonu terk ettti!
- Sahte diploma furyası
- Uçakta cinsel ilişki skandalı: Gözaltına alındılar!
- 'Yakın o evi' diye bağıran kişiye hapis cezası
- İran dini lideri Hamaney'den ilk açıklama
- 30 dakikalık işlemle 17 yıllık hastalığından kurtuldu
- İDO feribotunda kan donduran olay
- İktidara Ruhban Okulu uyarısı
- Eyüpspor'dan Arda Turan açıklaması...