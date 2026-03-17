Meşe odunu ateşinde pişen 100 yıllık lezzet: Alanya’nın tescilli şifa deposu...

Alanya mutfağının taziye ve geleneksel düğün yemeklerinden gülüklü çorba, genellikle ocakta veya fırında meşe odunu ateşinde pişiriliyor, yanında pide ve lahana turşusuyla ikram ediliyor.

"Gülük" denilen ve kıymadan hazırlanan küçük köftelerle yapılan çorba, yerli ve yabancı ziyaretçilerden rağbet görüyor.

İlçede 35 yıldır yöresel ev yemekleri yapan aşçı Cevdet Görücü, AA muhabirine, gülüklü çorbanın, Alanya'nın simgesi haline gelen bir lezzet olduğunu söyledi.

Düğünlerde, taziyelerde ve toplu yemeklerde tercih edilen çorbanın aynı zamanda hastalar için şifa kaynağı olduğunu dile getiren Görücü, yapılışı zahmetli olsa da çorbanın lezzetinin buna değdiğini belirtti.

Gülüklü çorba için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (8-10 kişi için)

300 gram dana tranç etten çift çekilmiş kıyma

100 gram nohut

150 gram pirinç

1 kilogram dana-kuzu kemiği

3 litre su

2 kilogram tavuk veya işkembe

4 adet soğan

1 adet limon

4 adet defne yaprağı

2 adet domates

60 gram tereyağı

60 gram zeytinyağı

100 gram domates salçası

50 gram biber salçası

Tuz, tane karabiber, nane

Yapılışı

1- Çift çekilmiş kıyma, tuz karabiber ve salçayla yoğurulur.

2- 30 dakikalık dinlenmeden sonra kıyma yuvarlanır.

3- Yuvarlanmış kıymalar zeytinyağlı tavada kavurulur. Kızardıktan sonra beklemeye alınır.

4- Haşlanan işkembe ya da tavuk küp küp doğranır.

5- Islanıp yıkanan pirinç suda 30 dakika bekletilir.

6- Haşlanan nohut bekletilir.

7- Bir tencerede domates ve biber salçası, zeytinyağı ve tereyağı ile kavrulur.

8- Tencereye eklenen top köfteler biraz kavrulduktan sonra dana-kuzu kemiğinden elde edilen kemik suyu ilave edilir.

9- Ardından haşlanmış tavuk, isteğe göre de haşlanmış işkembe ilave edilir.

10- Haşlanmış nohut ve pirinç ilave edildikten sonra ürünler kemik suyunda kaynatılır.

11- Pirinç şişme noktasına ulaştıktan sonra üzerine limon suyu, nane ve karabiber ilave edilir. Arından da ocak kapatılır.

12- 15-20 dakika dinledikten sonra çorba içmeye hazır hale gelir.