Mide yormayan enfes İtalyan lezzeti: Farinata tarifi

Farinata, İtalya’nın özellikle Ligurya bölgesine özgü, nohut unuyla yapılan ince ve fırında pişirilen geleneksel bir sokak lezzetidir. Vegan ve glutensiz olması sayesinde son yıllarda dünya mutfağında da oldukça popüler hale gelmiştir. Peki, mide yormayan bu enfes İtalyan lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis farinata tarifi...

FARİNATA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı nohut unu

1,5 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

Karabiber, taze biberiye (isteğe bağlı)

FARİNATA YAPILIŞI

Nohut unu ve suyu bir kapta pürüzsüz olana kadar çırpın.

Üzerine tuz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Karışımı en az 30 dakika dinlendirin.

Fırını 220 dereceye ısıtın.

Döküm tava ya da yuvarlak fırın kabını kalan zeytinyağı ile yağlayın.

Dinlenen karışımı tepsiye dökün.

Üzerine karabiber ve biberiye serpin.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra dilimleyerek sıcak servis edin.

Yanında roka salatası veya yoğurtlu sosla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!