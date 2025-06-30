Mideyi yormayan şerbetli ama hafif lezzet: Kıbrıs tatlısı tarifi

Kıbrıs tatlısı; yumuşacık keki, hafif şerbeti ve kremalı üst katmanıyla damakları şenlendiren, hem pratik hem gösterişli bir tatlıdır. Genellikle özel günlerde, bayramlarda ya da misafir sofralarında tercih edilir. Şerbetli olmasına rağmen hafifliğiyle bilinen bu tatlı, herkesin favorisi olmaya aday. Peki, mideyi yormayan şerbetli ama hafif bu lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes Kıbrıs tatlısı tarifi...





KIBRIS TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Keki için:

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı galeta unu

1 çay bardağı hindistancevizi

1 su bardağı kırılmış ceviz içi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbeti için:

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Kreması için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

1 poşet toz krem şanti

KIBRIS TATLISI YAPILIŞI

İlk olarak şerbeti hazırlayın ki soğusun.

Su ve şekeri küçük bir tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kadar kaynatın.

Son olarak birkaç damla limon suyu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Yumurtaları ve şekeri beyazlayana kadar çırpın.

Ardından sıvı yağ, galeta unu, hindistancevizi ve ceviz içini ekleyin.

Kabartma tozu ve vanilini de ilave edip karıştırın.

Yağlanmış orta boy bir fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Keki fırından çıkardıktan 3-4 dakika sonra üzerine soğumuş şerbeti gezdirin.

Şerbetin tamamen çekmesini bekleyin.

Un, nişasta, şeker ve sütü tencereye alın.

Sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin.

Kaynadıktan sonra altını kısın, birkaç dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

Vanilin ve toz krem şantiyi ekleyip mikserle 2-3 dakika çırpın.

Soğuyan kekin üzerine hazırladığınız kremayı dökün ve spatula yardımıyla güzelce yayın.

Tatlınızı en az 3-4 saat, tercihen bir gece buzdolabında dinlendirin.

Üzerine hindistancevizi veya ceviz serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!