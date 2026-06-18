Midye olmadan da mümkün: Midyesiz midye pilavı tarifi

Sokak lezzetleri arasında özel bir yere sahip olan midye dolmanın en sevilen kısmı olan baharatlı pilav, artık midye kullanmadan da hazırlanabiliyor. Midyesiz midye pilavı olarak bilinen bu tarif, özellikle deniz ürünü tüketmeyenlerin ilgisini çekiyor. Zengin baharat karışımı ve limon eşliğinde servis edilen pilav, klasik midye dolma lezzetini aratmıyor.

MİDYESİZ MİDYE PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

1 adet büyük kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı sıcak su

Yarım demet dereotu

Servis için limon dilimleri

MİDYESİZ MİDYE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayıp yaklaşık 20 dakika suda bekletin ve süzün.

Zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın. Dolmalık fıstıkları pembeleşene kadar kavurun.

İnce doğranmış soğanı ekleyip şeffaflaşıncaya kadar pişirin.

Kuş üzümünü ilave ederek birkaç dakika daha kavurun.

Pirinci ekleyin ve tane tane olana kadar karıştırarak kavurun.

Tarçın, yenibahar, karabiber ve tuzu ilave edin.

Sıcak suyu ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Pilav piştikten sonra ocaktan alın ve 10-15 dakika dinlendirin.

İnce kıyılmış dereotunu ekleyip nazikçe karıştırın.

Limon dilimleri eşliğinde servis edin.

Midyesiz midye pilavının püf noktaları