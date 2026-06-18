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Yaz sofralarına hafif dokunuş: Kabaklı pilav tarifi

Yaz sofralarına hafif dokunuş: Kabaklı pilav tarifi

18.06.2026 13:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yaz sofralarına hafif dokunuş: Kabaklı pilav tarifi

Klasik pilava farklı ve ferah bir yorum katmak isteyenler için kabaklı pilav, yaz sebzelerinin en lezzetli hallerinden biri oluyor. İşte enfes tadıyla kabaklı pilav tarifi...
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Yaz aylarının bereketli sebzelerinden biri olan kabak, mutfakta farklı tariflerle değerlendirilmeyi hak eden hafif ve lezzetli bir seçenek sunuyor. Klasik pilav tarifine yepyeni bir yorum getiren kabaklı pilav ise sade malzemelerle hazırlanan, pratik ama bir o kadar da özel bir lezzet olarak sofralarda yerini alıyor. İşte enfes tadıyla kabaklı pilav tarifi...

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KABAKLI PİLAV TARİFİ

Malzemeler:

1 adet kabak

2 adet taze soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı pirinç

2 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su

KABAKLI PİLAV YAPILIŞI

Pirinci nişastasından arındırmak için bol suyla yıkayın. 

Daha tane tane olması için sıcak suda yaklaşık 15 dakika bekletebilirsiniz.

Tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın.

Rendelenmiş kabağı ve ince doğranmış taze soğanları ekleyerek birkaç dakika soteleyin.

Suyunu süzdüğünüz pirinci tencereye ilave edin ve 2-3 dakika kadar kavurun.

Tuzunu ekleyip karıştırın.

Üzerine sıcak suyu ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Ocağın altını kapattıktan sonra pilavı 10 dakika dinlendirin.

Ilık veya sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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