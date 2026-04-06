Mis gibi kokan damla sakızlı kurabiye tarifi

Damla Sakızı, özellikle Ege ve Yunan mutfağında tatlılara özgün bir aroma kazandıran doğal bir bileşendir. Damla sakızlı kurabiye ise hafifliği ve kendine has kokusuyla klasik kurabiyelerden ayrılır.

DAMLA SAKIZLI KURABİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 çay kaşığı dövülmüş damla sakızı

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2-2,5 su bardağı un

DAMLA SAKIZLI KURABİYE NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve pudra şekerini bir kapta iyice karıştırın.

Üzerine yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin. Dövülmüş damla sakızını ve vanilini ilave edin.

Kabartma tozu ve unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika, üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.