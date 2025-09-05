Mis gibi kokusu ve yumuşacık hamuruyla: Dereotlu poğaça tarifi

Dereotunun ferah aromasını hamurun yumuşaklığıyla buluşturan dereotlu poğaça, kısa sürede hazırlanabilen en pratik hamur işleri arasında yer alıyor. İster sabah kahvaltılarında ister öğleden sonra çay yanında servis edebileceğiniz bu tarif, misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bir lezzet. Hem mayasız pratik haliyle hem de peynirli iç dolgularla farklı versiyonları yapılabilen dereotlu poğaça, damaklarda hafif ama unutulmaz bir tat bırakıyor. Peki, mis gibi kokusu ve yumuşacık hamuru olan bu poğaça nasıl yapılır? İşte dereotlu poğaça tarifi...
Malzemeler
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)
- 1 tatlı kaşığı sirke (daha gevrek olması için)
- Yarım demet dereotu (ince doğranmış)
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3–3,5 su bardağı un
Üzeri için:
- Yumurta sarısı
- Çörek otu veya susam
Yapılışı
- Derin bir kaba yoğurt, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurta beyazı ve sirkeyi alın. Güzelce karıştırın.
- İnce doğranmış dereotu, tuz ve kabartma tozunu ekleyin.
- Kontrollü şekilde unu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın.
- Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu veya susam serpin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 25–30 dakika) pişirin.