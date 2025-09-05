Mis gibi kokusu ve yumuşacık hamuruyla: Dereotlu poğaça tarifi

Dereotunun ferah aromasını hamurun yumuşaklığıyla buluşturan dereotlu poğaça, kısa sürede hazırlanabilen en pratik hamur işleri arasında yer alıyor. İster sabah kahvaltılarında ister öğleden sonra çay yanında servis edebileceğiniz bu tarif, misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bir lezzet. Hem mayasız pratik haliyle hem de peynirli iç dolgularla farklı versiyonları yapılabilen dereotlu poğaça, damaklarda hafif ama unutulmaz bir tat bırakıyor. Peki, mis gibi kokusu ve yumuşacık hamuru olan bu poğaça nasıl yapılır? İşte dereotlu poğaça tarifi...

Malzemeler

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)

1 tatlı kaşığı sirke (daha gevrek olması için)

Yarım demet dereotu (ince doğranmış)

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

3–3,5 su bardağı un

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Çörek otu veya susam

Yapılışı