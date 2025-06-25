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Mis gibi kokusuyla evi saran lezzet: Elmalı kurabiye tarifi

Mis gibi kokusuyla evi saran lezzet: Elmalı kurabiye tarifi

25.06.2025 17:49:00
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Haber Merkezi
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Mis gibi kokusuyla evi saran lezzet: Elmalı kurabiye tarifi

Klasik tariflerin baş tacı olan bu kurabiye, her yaştan insanın gönlünde yer eder. Peki, mis gibi kokusuyla evi saran bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis elmalı kurabiye tarifi...

Hem pratik hem de lezzetli bu tarif, iç harcındaki tarçınlı elma dolgusu ve ağızda dağılan yumuşacık hamuruyla herkesi mest ediyor. Peki, mis gibi kokusuyla evi saran bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis elmalı kurabiye tarifi...


ELMALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Aldığı kadar un (yaklaşık 3–3,5 su bardağı)

İç harcı için:

3 adet rendelenmiş elma

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

İsteğe bağlı olarak ceviz içi (dövülmüş)

Üzeri için:

Pudra şekeri

ELMALI KURABİYE YAPILIŞI

Rendelenmiş elmaları tavaya alın. 

Üzerine toz şekeri ekleyin ve suyunu çekene kadar orta ateşte kavurun. 

Ocaktan almadan hemen önce tarçın ve ceviz içini ekleyip karıştırın. 

Soğuması için bir kenara alın.

Derin bir kaba tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu, yumurtayı ve pudra şekerini alın. 

Üzerine kabartma tozu, vanilin ve azar azar un ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak merdane ile açın. 

Küçük üçgen ya da yuvarlak parçalar kesip ortalarına hazırladığınız elmalı harçtan koyun. 

Dilerseniz rulo şeklinde, dilerseniz ay çöreği gibi sarabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin. 

Fırından çıkan kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpin.

Afiyet olsun!

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