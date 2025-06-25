Hint mutfağının vazgeçilmezi: Butter Chicken tarifi

Hint mutfağı denince ilk akla gelen yemeklerden biri Butter Chicken, yani “tereyağlı tavuk”. Hem baharatlı hem de yumuşak içimiyle damaklara hitap eden bu yemek, kökeni 1950’li yılların Delhi’sine uzanıyor. Geleneksel olarak tandırda pişirilen tavuklar, zengin baharat karışımıyla hazırlanan kremsi sosla buluşuyor ve ortaya gerçek bir başyapıt çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, restoran kalitesinde bir Butter Chicken tarifi...
BUTTER CHICKEN TARİFİ
Malzemeler:
Tavuk Marine için:
- 600 gr kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil
- 1 tatlı kaşığı ezilmiş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı garam masala
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- Tuz
Sos için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 büyük soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil
- 2 adet domates (rende veya püre)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı toz kişniş
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kırmızı biber
- 200 ml krema
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Tuz
Yapılışı:
- Tavuğu marine edin: Tüm marine malzemelerini bir kapta karıştırın, tavukları içine ekleyin ve en az 2 saat (tercihen bir gece) buzdolabında bekletin.
- Marine edilmiş tavukları tavada ya da ızgarada yüksek ateşte dışı renk alıncaya kadar pişirin. (İçinin tam pişmesi şart değil, sosla birlikte pişecek.)
- Ayrı bir tavada tereyağı ve yağı ısıtın. Soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.
- Sarımsak ve zencefili ekleyin, ardından domates püresi ve salçayı ilave ederek birkaç dakika pişirin.
- Baharatları ve şekeri ekleyin. Sos koyulaşınca kremayı dökün.
- Izgaralanmış tavukları sosa ekleyin, kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.
- Üzerine taze kişniş yaprakları serpip sıcak servis yapın.