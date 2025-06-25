Hint mutfağının vazgeçilmezi: Butter Chicken tarifi

Hint mutfağı denince ilk akla gelen yemeklerden biri Butter Chicken, yani “tereyağlı tavuk”. Hem baharatlı hem de yumuşak içimiyle damaklara hitap eden bu yemek, kökeni 1950’li yılların Delhi’sine uzanıyor. Geleneksel olarak tandırda pişirilen tavuklar, zengin baharat karışımıyla hazırlanan kremsi sosla buluşuyor ve ortaya gerçek bir başyapıt çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, restoran kalitesinde bir Butter Chicken tarifi...

BUTTER CHICKEN TARİFİ

Malzemeler:

Tavuk Marine için:

600 gr kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

1 tatlı kaşığı ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı garam masala

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

2 adet domates (rende veya püre)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı toz kişniş

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı biber

200 ml krema

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz

Yapılışı: