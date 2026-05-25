Mis gibi kokusuyla iştah açan kıymalı börek tarifi

25.05.2026 23:47:00
Haber Merkezi
Dışı çıtır çıtır, içi sulu kıymalı harcıyla sofraların yıldızı olacak kıymalı börek tarifi, özellikle çay saatleri ve ani misafirler için pratik bir seçenek sunuyor.
Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan börek, farklı iç harçlarla her damak zevkine hitap ediyor. Kıymalı çıtır börek ise hem kolay hazırlanışı hem de fırında elde edilen gevrek dokusuyla öne çıkıyor. İnce yufkaların kıymalı harçla buluştuğu bu tarif, evde pastane lezzeti yakalamak isteyenler için ideal.

MALZEMELER

  • 4 adet yufka
  • 300 gram kıyma
  • 1 adet büyük soğan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay bardağı su (harcı yumuşatmak için)

Sosu için:

  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta

YAPILIŞI

Öncelikle iç harç hazırlanır. Tavaya sıvı yağ alınır ve ince doğranmış soğanlar pembeleşene kadar kavrulur. Üzerine kıyma eklenerek suyunu salıp çekene kadar pişirilir. Tuz ve baharatlar ilave edilerek karıştırılır ve ocaktan alınır.

Bir kapta süt, sıvı yağ ve yumurta karıştırılarak börek sosu hazırlanır. Yufkalar tezgaha serilir ve her katı bu sosla hafifçe ıslatılır. Yufka üçgen parçalar halinde kesilir. Hazırlanan kıymalı harç yufkanın geniş kısmına konularak rulo şeklinde sarılır.

Hazırlanan börekler yağlı kağıt serili tepsiye dizilir. Üzerine kalan sostan sürülür. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirilir.

Fırından çıkan börekler birkaç dakika dinlendirildikten sonra sıcak servis edilir. Çıtır dokusu sayesinde özellikle çay saatlerinde ve kahvaltılarda yoğun ilgi görür.

