İspanyol mutfağının efsane lezzeti: Gambas al ajillo tarifi

25.05.2026 21:23:00
Haber Merkezi
Zeytinyağı, sarımsak ve karidesin mükemmel uyumuyla hazırlanan Gambas al Ajillo, İspanyol mutfağının en sevilen tapas lezzetlerinden biridir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tarifi.
İspanyol mutfağının en sevilen tapas lezzetlerinden biri olan Gambas al Ajillo, zeytinyağı, sarımsak ve acı biberin uyumuyla hazırlanan basit ama çok aromatik bir yemektir. Genellikle küçük porsiyonlar halinde servis edilir ve özellikle deniz ürünü sevenler için oldukça iştah açıcı bir alternatiftir.

GAMBAS AL AJİLLO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 500 gram orta boy karides (temizlenmiş)
  • 4–5 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 küçük kuru kırmızı biber (isteğe bağlı)
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz
  • Biraz taze maydanoz
  • Limon suyu (servis için)

GAMBAS AL AJİLLO NASIL YAPILIR?

Geniş bir tavaya zeytinyağını alın ve hafifçe ısıtın. Sarımsakları ekleyip yanmayacak şekilde kısık ateşte soteleyin. Sarımsakların kokusu çıkınca pul biber ve isteğe bağlı kuru kırmızı biberi ekleyin.

Temizlenmiş karidesleri tavaya ekleyin ve yüksek ateşte kısa sürede soteleyin. Karidesler pembeleşmeye başladığında tuzunu ekleyin ve fazla pişirmeden ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz ve birkaç damla limon suyu ekleyerek servis edin.

