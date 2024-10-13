Sadece 3 malzemeli... Enfes fıstık ezmeli kurabiye tarifi!

Yayınlanma: 13.10.2024 - 21:21

Güncelleme: 13.10.2024 - 21:21

Az malzemeyle büyük lezzet arayanlar için mükemmel bir tarif! Sadece 3 malzeme kullanarak hazırlayabileceğiniz bu pratik kurabiye, mutfakta fazla vakit harcamadan harika bir atıştırmalık yapmanıza olanak tanıyor. Hem malzemelerin kolaylığı hem de yapımının hızlılığıyla gününüzü kurtaracak bu kurabiyeler, çay saatlerine ya da tatlı krizlerine çözüm niteliğinde. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

1 su bardağı şeker

1 su bardağı fıstık ezmesi

1 adet büyük yumurta

YAPILIŞI

Fırını 190°C’ye önceden ısıtın. Kurabiye tepsisini yağlayın ya da üzerine yağlı kağıt serin ve kenara koyun.

Orta boy bir kapta şeker, fıstık ezmesi ve yumurtayı birleştirip, iyice karışana kadar karıştırın.

Karışımdan ellerinizle ceviz büyüklüğünde (yaklaşık 2,5 cm) toplar yapın. Hazırladığınız kurabiye tepsisine 5 cm aralıklarla dizin.

Hafifçe yağlanmış ve şekere batırılmış bir bardağın altıyla her bir kurabiye topunu bastırarak düzleştirin. Dilerseniz kurabiyelerin üzerini bir çatal yardımı ile şekillendirebilirsiniz.

Kurabiyeleri yaklaşık 9 dakika pişirin; kenarları sertleşip altları hafifçe kızarana kadar fırında tutun.

Fırından çıkardıktan sonra kurabiyeleri tepside birkaç dakika bekletin, ardından tamamen soğumaları için tel ızgaraya alın.