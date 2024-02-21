Mis kokusu ve pratik tarifi ile lezzet şölenine hazır olun: Enfes Elmalı Turta tarifi...
Enfes Elmalı Turta tarifi ile sevdiklerinize hoş bir sürpriz hazırlamak mümkün. Çay saatlerinde size eşlik edecek bu lezzeti hazırlamak ise çok pratik. İşte Elmalı Turta tarifi...
Çay saatlerine farklı bir lezzet dokunuşu katmak için Elmalı Turta tam size göre! Pratik yapımı ve çeşit çeşit tarifleriyle Elmalı Turta, çay saatlerine damaklarınıza şölen yaratacak... İşte Enfes Elmalı Turta Tarifi!
MALZEMELER
Dolgu için:
1 kg elma
140 g altın pudra şekeri
½ çay kaşığı tarçın
3 yemek kaşığı un
Hamur işi için:
225 g tereyağı
50 g altın pudra şekeri
2 yumurta
350 g un
Yumuşak çırpılmış krema
YAPILIŞI
Adım 1
Büyük bir fırın tepsisine yağlı kağıt serilir.
Elmalar dörde bölünür, çekirdekleri çıkarılır, soyduktan sonra ve dilimlere ayrılır. Dilimler fırın tepsisine eşit olarak yerleştirilir.
Üzerine kağıt havlu koyulur ve hamur işi hazırlanıp dinlenirken bir kenara koyulur.
Adım 2
Hamur için tereyağı ve şekeri büyük bir kapta karıştırılır.
Bir bütün yumurta ve bir yumurta sarısı eklenir ve 1 dakikadan az çırpılır.
Tahta bir kaşıkla üçte bir oranında un eklenir, ardından yoğrulmaya başlanır.
Hamur top haline getirilir, streç filme sarılır ve 45 dakika dinlenmeye bırakılır.
140g şeker, tarçın ve dolgu için un büyük bir kapta karıştırılır.
Adım 3
Fırını 190°C'ye ısıtılır.
Hamurun üçte biri kesilir ve geri kalanı açılırken sarılı tutulur. Kaplamak için kullanmak üzere bir turta kalıbına yerleştirilir.
Kalan üçte birlik kısım bir daire şeklinde açılır.
Elmalar tarçın-şeker karışımına bulanır ve hamurun içine dizilir.
Adım 4
Taban olacak hamurun kenarına su sürülür, hamur kapağı elmaların üzerine yerleştirilir ve kenarları birbirine bastırarak kapatılır.
Kenarı keskin bir bıçakla kesilir ve buharın çıkması için kapağın üstüne 5 küçük yarık açılır.
Üzerine yumurta akı sürülür ve pudra şekeri serpilir.
Altın rengini alana kadar 40-45 dakika pişirilir.
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