En kolay mozaik pasta tarifi! Lezzetin renkli dansı mozaik pasta

Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:30

Güncelleme: 19.02.2024 - 10:30

Renkli bisküvilerin ve çikolatanın mükemmel uyumuyla hazırlanan mozaik pasta, görüntüsüyle de adeta bir sanat eseri gibidir. Her diliminde farklı renklerin ve lezzetlerin bir araya geldiği mozaik pasta, özel günlerde veya sıradan bir günü renklendirmek için harika bir seçenektir. Ev yapımı mozaik pastayı hazırlamak ise oldukça kolaydır ve tarifiyle herkesin başarabileceği bir lezzet sunar. İşte en kolay mozaik pasta tarifi...

MOZAİK PASTA TARİFİ

Malzemeler

2 paket petibör bisküvi (400 g)

2 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı süt (200 ml)

50 gram tereyağı

Yapılış