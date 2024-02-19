En kolay mozaik pasta tarifi! Lezzetin renkli dansı mozaik pasta
Mozaik pasta, renkli bisküvilerin ve çikolatanın muhteşem birleşimiyle herkesin favorisi olmaya aday! Bu pratik tarif ve püf noktalarıyla mozaik pastanın tadını çıkarın!
Renkli bisküvilerin ve çikolatanın mükemmel uyumuyla hazırlanan mozaik pasta, görüntüsüyle de adeta bir sanat eseri gibidir. Her diliminde farklı renklerin ve lezzetlerin bir araya geldiği mozaik pasta, özel günlerde veya sıradan bir günü renklendirmek için harika bir seçenektir. Ev yapımı mozaik pastayı hazırlamak ise oldukça kolaydır ve tarifiyle herkesin başarabileceği bir lezzet sunar. İşte en kolay mozaik pasta tarifi...
Göz Atın
MOZAİK PASTA TARİFİ
Malzemeler
- 2 paket petibör bisküvi (400 g)
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 su bardağı süt (200 ml)
- 50 gram tereyağı
Yapılış
- Piramit pasta için öncelikle petibör bisküvileri elimizle, çok ufak parçalar olmayacak şekilde kıralım.
- Sosu için uygun bir karıştırma kabına sütü alalım. Üzerine eritilmiş tereyağı, kakao ve toz şekeri ekleyerek güzelce çırpalım.
- Daha sonra kırdığımız bisküvileri de karışıma ekleyerek güzelce karıştıralım.
- Her yanını sosa buladığımız bisküvilerimizi streç filmin üzerine boşaltalım ve streç filmi sıkıca kapatalım.
- Elimizle kenarlardan sıkıştırarak pastamızı şekillendirelim.
- Son olarak şekillendirdiğimiz pastayı derin dondurucuya kaldırarak en az 2 saat bekletelim.
- Dolaptan aldıktan sonra streç filmi açalım ve birkaç dakika beklettikten sonra pastamızı dilediğimiz kalınlıkta dilimleyelim.
- Süslemek için dilimlerden bir tanesini alalım. Benmari usulü erittiğimiz çikolataya bir kısmını batırarak üzerine Antep fıstığı, fındık ya da ceviz kırığı serpelim ve servis edelim.
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