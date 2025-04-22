Mutfağın en kolay tatlısı: 3 malzemeli soğuk pasta tarifi

Yayınlanma: 22.04.2025 - 17:37

Güncelleme: 22.04.2025 - 17:37

Yaz aylarının favorisi olmaya aday, yapımı ise sadece dakikalar süren bir tatlıya ne dersiniz? Fırın yok, mikser yok… Sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu soğuk pasta, tatlı ihtiyacınızı pratik şekilde karşılamak için birebir!

MALZEMELER

1 paket petibör bisküvi

2 su bardağı süt

1 paket çikolatalı puding

HAZIRLANIŞI

Derin bir tencereye sütü alın, üzerine pudingi ekleyin ve karıştırarak pişirin.

Puding kıvam alıp kaynamaya başlayınca ocaktan alın.

Borcama bir kat bisküvi dizin, üzerine sıcak pudingten dökün. Bu işlemi bisküvi ve puding bitene kadar tekrar edin.

Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve en az 2-3 saat dinlendirin.

Servis etmeden önce arzuya göre hindistancevizi, kakao ya da muz dilimleriyle süsleyin.