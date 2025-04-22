Güne lezzetli ve pratik bir başlangıç: Domatesli kaşarlı omlet tarifi

Yayınlanma: 22.04.2025 - 09:54

Güncelleme: 22.04.2025 - 09:54

Sabah kahvaltılarında hem pratik hem de doyurucu bir lezzet arıyorsanız, domatesli kaşarlı omlet tam size göre! Taze domateslerin ferah aromasıyla eriyen kaşar peynirinin buluştuğu bu tarif, klasik omlete enfes bir dokunuş katıyor. Yumuşacık dokusu ve içinden akan kaşar peyniriyle her lokmasında mutluluk vadeden bu omlet, kahvaltı sofralarınızın yıldızı olmaya aday. Peki, güne lezzetli ve pratik bir başlangıç olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz domatesli kaşarlı omlet tarifi...

DOMATESLİ KAŞARLI OMLET TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 küçük boy domates

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

Tuz ve karabiber (isteğe göre)

Bir tutam kekik veya fesleğen (isteğe bağlı)

DOMATESLİ KAŞARLI OMLET YAPILIŞI

Domatesi küçük küpler halinde doğrayın.

Suyunu çok salmaması için çekirdekli kısımlarını çıkarabilirsiniz.

Yumurtaları bir kasede çırpın.

İçine tuz ve karabiber ekleyin.

Dilerseniz ince kıyılmış taze otlarla tatlandırabilirsiniz.

Tavayı ısıtıp yağı ekleyin.

Önce domatesleri tavaya alın ve 1-2 dakika soteleyin.

Ardından yumurta karışımını dökün.

Yumurtalar biraz pişmeye başlayınca üzerine rendelenmiş kaşarı serpin.

Omletin kapağını kapatın ve peynir eriyene kadar birkaç dakika pişirin.

Omletiniz altın rengini alıp kaşar peynirleri eridiğinde ocaktan alabilirsiniz.

Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!