Mutfakların zamansız ve dengeli lezzeti: Elmalı kek tarifi

Elmalı kek, Türk mutfağında kuşaktan kuşağa aktarılan en temel fırın tariflerinden biri olarak biliniyor. Fazla süsleme gerektirmeyen yapısı, onu evde kolayca hazırlanabilen bir tatlı haline getiriyor. Malzeme dengesine dikkat edildiğinde her seferinde tutarlı bir sonuç elde ediliyor.
ELMALI KEK TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 3 adet orta boy elma
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- (İsteğe bağlı) Ceviz içi
Yapılışı
- Yumurta ve şekeri geniş bir kapta çırpın.
- Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.
- Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ilave edin.
- Ayrı bir kapta rendelenmiş ya da küp doğranmış elmaları tarçınla karıştırın.
- Elmalı karışımı kek hamuruna ekleyip spatula ile nazikçe karıştırın.
- Yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün.
- Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.
- Fırından çıkardıktan sonra dinlendirin ve dilimleyin.