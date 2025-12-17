Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mutfakların zamansız ve dengeli lezzeti: Elmalı kek tarifi

17.12.2025 00:27:00
Elmalı kek, klasik ev tatlıları arasında her dönemde yerini koruyan tariflerden biri. Yumuşak dokusu ve tarçınla birleşen elma aroması, bu keki sade ama güçlü bir tat haline getiriyor. Doğru ölçülerle hazırlandığında çay saatlerinin en güvenilir eşlikçisi oluyor.

Elmalı kek, Türk mutfağında kuşaktan kuşağa aktarılan en temel fırın tariflerinden biri olarak biliniyor. Fazla süsleme gerektirmeyen yapısı, onu evde kolayca hazırlanabilen bir tatlı haline getiriyor. Malzeme dengesine dikkat edildiğinde her seferinde tutarlı bir sonuç elde ediliyor.

ELMALI KEK TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 3 adet orta boy elma
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • (İsteğe bağlı) Ceviz içi

Yapılışı

  1. Yumurta ve şekeri geniş bir kapta çırpın.
  2. Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.
  3. Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ilave edin.
  4. Ayrı bir kapta rendelenmiş ya da küp doğranmış elmaları tarçınla karıştırın.
  5. Elmalı karışımı kek hamuruna ekleyip spatula ile nazikçe karıştırın.
  6. Yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün.
  7. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.
  8. Fırından çıkardıktan sonra dinlendirin ve dilimleyin.
