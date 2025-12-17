Mutfakların zamansız ve dengeli lezzeti: Elmalı kek tarifi

Elmalı kek, Türk mutfağında kuşaktan kuşağa aktarılan en temel fırın tariflerinden biri olarak biliniyor. Fazla süsleme gerektirmeyen yapısı, onu evde kolayca hazırlanabilen bir tatlı haline getiriyor. Malzeme dengesine dikkat edildiğinde her seferinde tutarlı bir sonuç elde ediliyor.

ELMALI KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3 adet orta boy elma

1 tatlı kaşığı tarçın

(İsteğe bağlı) Ceviz içi

Yapılışı