Pazar kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak: Muhammara tarifi...
Muhammara, bazı yörelerde acuka olarak da bilinir. Kafkas mutfağına özgü bu lezzetli sos, kahvaltı sofralarınıza ayrı bir zenginlik katıyor. Kızarmış ekmek dilimleriyle harika bir uyum sağlayan ve pratik hazırlanışıyla pazar kahvaltılarınız için ideal bir lezzet olan muhammara, sadece kahvaltılarda değil, atıştırmalık veya meze olarak da mükemmel bir tercih olabilir.
Muhammara tarifi, eskisine göre çok daha popüler hale geldi ve özellikle hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi haline geldi. Bu lezzetli sos, kahvaltı mekanlarında sofralarını süslemeye başladı ve deneyenlerin vazgeçilmezi oldu. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz muhammara tarifi, kahvaltı sofralarınıza ve atıştırmalıklarınıza harika bir lezzet katacak. Sofranıza bir kez koyduğunuzda, herkesin beğeneceği bir tarif olduğunu göreceksiniz. Peki, pazar kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte muhammara tarifi...
MUHAMMARA TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı domates salçası
1 su bardağı biber salçası
1 su bardağı sızma zeytinyağı
2 su bardağı ekmek kırıntısı
1 su bardağı ceviz içi
6 diş sarımsak
2 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kimyon
2 çay kaşığı pul biber
Süslemek için:
1-2 dal dereotu (ayıklanmış)
3-4 parça ceviz
2 yemek kaşığı nar ekşisi
MUHAMMARA YAPILIŞI
Mutfak robotuna; salçaları, ekmek kırıntısını, zeytinyağını, cevizi, soyulmuş sarımsakları ve baharatları ekleyin.
Ardından robotu çalıştırın.
Tüm malzemeleri püre haline gelene dek çekin.
Tüm malzemelerin homojen bir şekilde karıştığını görünce robotu durdurun.
İrili ufaklı ceviz parçaları kalması daha da güzel olur.
Nar ekşisi ile süsleyin.
Ceviz parçaları serpin.
Dereotunu da ekledikten sonra kızarmış ekmeğinizle muhammaranın tadını çıkarın.
Afiyet olsun!
Muhammara tarifinin servis önerisi:
Üzerine nar ekşisi ve ekstra zeytinyağı gezdirdiğiniz muhammarayı, maydanoz yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz. Yapılışı yöreden yöreye göre değişen muhammara karışımına küçük parçalara ayırdığınız yarım yağlı beyaz peynir ekleyebilirsiniz.
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