İki enfes lezzet bir arada: Favalı enginar tarifi...

Enginarın eşsiz tadı, fava ile buluşarak sofralara ayrıcalıklı bir lezzet sunuyor. Bu lezzetli ikiliyi deneyerek yemeklerinize farklı bir tat ve keyif katmayı düşünebilirsiniz. Enginarın sağlığa olan faydalarını da düşündüğümüzde, bu lezzetli kombinasyon sofralarınızın vazgeçilmezi olabilir. Davet sofralarına, hafif yemeklere veya meze sofralarına harika bir seçenek olan bu tarif, hem lezzeti hem de görüntüsüyle beğeni toplayacak. Peki, iki enfes lezzeti bir araya getiren bu meze nasıl yapılır? İşte favalı enginar tarifi...