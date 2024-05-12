İki enfes lezzet bir arada: Favalı enginar tarifi...

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2024 Pazar, 17:07
İki enfes lezzet bir arada: Favalı enginar tarifi...

Fava, meze sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak favayı sadece meze olarak değil, enfes lezzetlerle buluşturarak sofralarınıza şıklık ve lezzet katmayı düşünebilirsiniz. Özellikle enginarlarla yapılan harika bir kombinasyon, sofranıza hem görsel bir şölen hem de doyurucu bir lezzet sunacaktır. 

İki enfes lezzet bir arada: Favalı enginar tarifi...

Enginarın eşsiz tadı, fava ile buluşarak sofralara ayrıcalıklı bir lezzet sunuyor. Bu lezzetli ikiliyi deneyerek yemeklerinize farklı bir tat ve keyif katmayı düşünebilirsiniz. Enginarın sağlığa olan faydalarını da düşündüğümüzde, bu lezzetli kombinasyon sofralarınızın vazgeçilmezi olabilir. Davet sofralarına, hafif yemeklere veya meze sofralarına harika bir seçenek olan bu tarif, hem lezzeti hem de görüntüsüyle beğeni toplayacak. Peki, iki enfes lezzeti bir araya getiren bu meze nasıl yapılır? İşte favalı enginar tarifi...

İki enfes lezzet bir arada: Favalı enginar tarifi...

FAVALI ENGİNAR TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı kuru bakla

5-6 adet enginar

1 adet büyük boy soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

3-4 adet dereotu

2 tatlı kaşığı tuz

İki enfes lezzet bir arada: Favalı enginar tarifi...

FAVALI ENGİNAR YAPILIŞI

Kuru baklayı akşamdan ıslayın. 

Ertesi gün baklanın suyunu süzün ve tencereye alın üzerini geçecek kadar su koyun.

Zeytinyağı, soğan, tuz ve şekeri de ekleyip pişirmeye bırakın.

Pişen baklaları blenderdan geçirip soğumaya bırakın.

Oda sıcaklığına gelince içerisine ince kıyılmış dereotu ekleyin ve buzdolabına kaldırıp kıvam alıncaya kadar dolapta bekletin.

Zeytinyağ ve limon eklediğimiz tencereye enginarları alın. 

Yarım çay bardağı su ekleyerek pişmeye bırakın.

Arada ters yüz yaparak yumuşayıncaya kadar pişirin. 

Bu sırada suyu az gelirse ekleme yapın. Pişen enginarları tencereden alın.

Sıkma torbasına aktardığınız favayla içlerini doldurun. 

Sıkma torbanız yoksa kaşıkla içlerine favalardan pay edebilirsiniz.

Üzerlerini dereotlarıyla süsleyerek servis edin. 

Afiyetler olsun!

Favalı enginar tarifinin püf noktası:

Favayı hazırladıktan sonra kıvamının yoğunlaşması için mutlaka dolapta bekletin. Kuru baklaları 1 gece önceden ıslatmayı unutmayın. Eğer unutursanız düdüklü tencerede daha kısa sürede pişirebilirsiniz.

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