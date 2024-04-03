Nisan ayı sebze ve meyveleri...

Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:49

Güncelleme: 03.04.2024 - 10:49

Alışveriş listenizi hazırlarken mevsimde hangi sebze ve meyveyi satıp alıp, nasıl tüketeceğinizi bilmek çok önemli. Yaza çok az kalmışken tezgahlarda yerini almaya başlayan mayıs meyve ve sebzelerine sofralarınızda yer açabilir, onları taze taze yemekle yetinmeyip nefis tariflerde de değerlendirebilirsiniz. İşte nisan ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler...

NİSAN AYINDA HANGİ SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?

Enginar:

Enginar, kanserle mücadelede etkili olabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ayrıca kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliklere sahiptir. Folat ve magnezyum açısından zengin olan enginar, nisan ayının en gözde sebzeleri arasında yer almaktadır. Enginarı soymanın zor olması durumunda, temizlenmiş enginarları pazardan temin etmek de mümkündür.

Kuşkonmaz:

Kuşkonmaz, genellikle yeşil renkte bilinse de mor renkte de bulunabilir! Bu sebze, lif, folat ve A, C, E ve K vitaminleri açısından oldukça zengindir. Fırında veya ızgarada pişirilerek hazırlanan kuşkonmaz, makarna, salata veya et yemeklerinin yanında harika bir tercihtir. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu sebzeyi sofralarınızdan eksik etmeyin.

Pancar:

Pancar, cildi güzelleştiren ve kansızlık ile demir eksikliğini tedavi etmeye yardımcı olan bir sebzedir. Salatalarınızda veya smoothielerinizde kullanarak hem lezzetli hem de besleyici bir katkı sağlayabilirsiniz. Yemeğinize renk katarak sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinebilirsiniz.

Havuç:

Havuç, çocukların en sevdiği sebzelerden biridir ve çok yönlü bir kullanıma sahiptir. Salatalarda sıklıkla tercih edilmesinin yanı sıra, haşlanmış yemeklerde, sulu yemeklerde ve kızartmalarda da lezzetli bir şekilde kullanılabilir. Havuç, yemeklere doğal bir tat ve renk katarak sağlıklı ve lezzetli bir seçenek sunar.

Bezelye:

Yıl boyunca dondurulmuş bezelye bulmak mümkün olsa da, taze bezelyenin yerini hiçbir şey tutmaz. Bezelye seçerken, daha tatlı bir lezzet için orta boy baklaları tercih edin. Daha küçük bezelyeler genellikle daha tatlı ve lezzetlidir, bu nedenle taze bezelye seçiminde önemli bir faktördür.

NİSAN AYINDA HANGİ MEYVELERİ TÜKETMELİYİZ?

Elma:

Elma, çeşitliliğiyle her damak tadına hitap eden ve pratik tariflerle tatlı bir şekilde tüketilebilen bir meyvedir. Salatalardan keklere, kurabiyelerden ana yemeklere kadar birçok tarifte elma kullanılabilir. Her mevsimde taze ve lezzetli elmalara ulaşabilirsiniz, böylece yaratıcılığınızı kullanarak farklı yemekler ve atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.

Yaban mersini:

Yaban mersini, içerdiği antioksidanlar sayesinde görmeyi ve motor becerileri geliştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca yaşa bağlı hafıza kaybını azaltmaya ve tersine çevirmeye yardımcı olabilir. Bu sebeplerle yaban mersini, keklerde, smoothielerde ve salatalarda sıkça kullanılan bir meyvedir. Besleyici ve lezzetli yapısıyla birçok tarife lezzet katar.

Çilek:

Çilek, yaz mevsiminin taze ve lezzetli habercisidir. Bu parlak ve tatlı meyve, çeşitli tariflerde keyifle kullanılabilir. Salatalarda ferahlık ve renk katan bir lezzet sunarken, smoothie'lerde ve pankeklerde tatlı bir dokunuş sağlar. Çilek, çok yönlü kullanımıyla sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir.

NİSAN AYININ DİĞER MEYVE VE SEBZELERİ NELERDİR?

Misket limonu

Pırasa

Roka

Marul

Su teresi

Fasulye

Bakla

Köklü ve soğanlı sebzeler (Soğan, arpacık, patates)

Şalgam



