Öğle yemeğine pratik ve doyurucu bir lezzet: Tavuklu Nohutlu Bulgur Pilavı

Yoğun iş temposunda öğle yemeğine çok vakit ayrılamıyor. Böyle durumlarda hem besleyici hem de kolay hazırlanabilen tarifler öne çıkıyor. Anadolu mutfağının klasiklerinden bulgur pilavı, tavuk ve nohutla birleştiğinde tek başına tam bir öğün oluyor.

TAVUKLU NOHUTLU BULGUR PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 su bardağı haşlanmış nohut

250 gram tavuk göğsü (küçük doğranmış)

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

3,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı