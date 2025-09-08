Öğle yemeğine pratik ve doyurucu bir lezzet: Tavuklu Nohutlu Bulgur Pilavı

Yoğun iş temposunda öğle yemeğine çok vakit ayrılamıyor. Böyle durumlarda hem besleyici hem de kolay hazırlanabilen tarifler öne çıkıyor. Anadolu mutfağının klasiklerinden bulgur pilavı, tavuk ve nohutla birleştiğinde tek başına tam bir öğün oluyor.
TAVUKLU NOHUTLU BULGUR PİLAVI TARİFİ
Malzemeler
2 su bardağı pilavlık bulgur
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 250 gram tavuk göğsü (küçük doğranmış)
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
- Tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı
- Soğanı doğrayıp yağda kavurun, tavukları ekleyerek rengi dönene kadar pişirin.
- Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin.
- Haşlanmış nohudu ve bulguru ekleyin, birkaç dakika karıştırın.
- Sıcak suyu ekleyip tuz ve baharatlarla tatlandırın.
- Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin, demlendikten sonra servis edin.