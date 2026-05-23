Öğle yemeklerinin favorisi: Kavanozda salata tarifi

23.05.2026 22:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son yılların en popüler sağlıklı beslenme trendlerinden biri olan Kavanozda salata, hem taşınabilir yapısı hem de uzun süre tazeliğini korumasıyla dikkat çekiyor.
Yoğun iş temposu ve hızlı yaşam alışkanlıkları, pratik öğün alternatiflerini daha popüler hale getiriyor. Kavanozda salata, önceden hazırlanabilmesi ve kolay taşınabilmesi sayesinde özellikle çalışanlar ve sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Kat kat yerleştirilen malzemeler sayesinde salatanın uzun süre diri kalması da bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor.

KAVANOZDA SALATA NEDİR?

Kavanozda salata, malzemelerin belirli bir sıralamayla cam kavanoz içine yerleştirilmesiyle hazırlanan pratik bir salata çeşididir. Sosun en alta, yeşilliklerin ise en üste konulması sayesinde salata sulanmadan tazeliğini koruyabiliyor.

KAVANOZDA SALATA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 avuç marul
  • 1 avuç roka
  • 5–6 adet cherry domates
  • 1 küçük salatalık
  • 2 yemek kaşığı haşlanmış mısır
  • 3 yemek kaşığı haşlanmış nohut
  • Beyaz peynir veya lor peyniri
  • Zeytinyağı
  • Limon suyu
  • Tuz
  • Karabiber

KAVANOZDA SALATA NASIL YAPILIR?

Öncelikle sos hazırlanır. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber karıştırılarak kavanozun en alt kısmına eklenir.

Ardından sırasıyla sert malzemeler yerleştirilir. İlk olarak nohut, salatalık ve domates eklenir. Daha sonra peynir ve mısır ilave edilir.

En üst bölüme ise marul ve roka gibi yeşillikler konur. Kavanozun kapağı sıkıca kapatılarak buzdolabında muhafaza edilir.

Tüketmeden önce kavanoz çalkalanarak tüm malzemelerin sosla karışması sağlanır.

