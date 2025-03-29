Yayınlanma: 29.03.2025 - 17:50

Güncelleme: 29.03.2025 - 17:50

El açması börek denildiğinde akla gelen en önemli şeylerden biri de hamurun incelikle açılmasıdır. Ancak oklava kullanmadan da harika bir börek yapmak mümkün! İşte elinizle kolayca açabileceğiniz, lezzetiyle damakları şenlendiren oklavasız el açması kıymalı börek tarifi!

MALZEMELER

Hamuru İçin:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu

İç Harcı İçin:

300 gr kıyma

2 adet soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 tutam maydanoz (isteğe bağlı)

Aralarına Sürmek İçin:

100 gr tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Üzeri İçin:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı süt

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Hamurun hazırlanması:

Unu geniş bir kaba alın, ortasını havuz gibi açın.

Ilık suyu, sıvı yağı, sirkeyi, tuzu ve kabartma tozunu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

İç harcın hazırlanması:

Soğanları ince ince doğrayın ve sıvı yağda kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. İsteğe bağlı olarak doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.

Böreğin şekillendirilmesi:

Hamuru 6 eşit bezeye ayırın.

Her bezeyi hafif unlayarak elinizle açabildiğiniz kadar açın.

Açtığınız hamurun üzerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürün.

Üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan serpiştirin.

Hamuru rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında gül böreği gibi dolayarak tepsiye yerleştirin.

Pişirme aşaması:

Böreklerin üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürün.

Susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 35-40 dakika) pişirin.