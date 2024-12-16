Alman mutfağının ilginç lezzeti: Labskaus tarifi

Yayınlanma: 16.12.2024 - 19:59

Güncelleme: 16.12.2024 - 19:59

Alman mutfağı, köklü bir tarih ve geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Ancak, bazı lezzetleri hâlâ fazla bilinmiyor. Kuzey Almanya’nın kıyı bölgelerinden çıkan Labskaus, hem doyurucu hem de oldukça farklı bir yemek olarak dikkat çekiyor. Denizcilerin yüzyıllardır severek tükettiği bu yemek, günümüzde de Alman mutfağını keşfetmek isteyenler için ideal bir seçenek.

LABSKAUS TARİFİ

Malzemeler

500 gram patates

250 gram tuzlu sığır eti (konserve ya da haşlanmış)

2 adet soğan

2 adet pancar turşusu

1 yemek kaşığı tereyağı

2 adet yumurta (üstü için)

2 adet salamura ringa balığı filetosu (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Yapılışı: