On dakikada kahvaltıya seçenek: Menemen tost tarifi

23.01.2026 10:53:00
Kahvaltıda hem pratik hem doyurucu bir şey arayanlar için menemenli tost, klasik tariflere hızlı bir alternatif sunuyor. Tavada pişen menemenin kaşar peyniriyle buluşup ekmeğin arasında erimesi, tek lokmada “tam kahvaltılık” bir lezzet veriyor. Üstelik fırın gerektirmeden, evdeki malzemelerle kısa sürede hazırlanabiliyor.

Bazı kahvaltılar vardır; masaya koyduğun anda herkesin gözü aynı tabağa gider. Menemenli tost tam da böyle bir tarif: Hem menemenin sıcaklığı var hem tostun çıtır dokusu. Özellikle hafta içi hızlı bir öğün isteyenler için kurtarıcı oluyor; hafta sonu kahvaltılarında ise yanına çayla birlikte “ana yıldız” gibi duruyor. İşte tam kıvamında, akmayan ama kuru da olmayan menemenli tost tarifi…

MENEMEN TOST TARİFİ

Malzemeler

  • 4 dilim tost ekmeği (veya 2 adet sandviç ekmeği)
  • 2 adet yumurta
  • 2 adet domates (rendelenmiş veya küçük doğranmış)
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • (İsteğe bağlı) pul biber
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • (İsteğe bağlı) sucuk / pastırma

Yapılışı

  1. Tavaya zeytinyağı + tereyağını alın.
  2. Biberi doğrayıp 1-2 dakika soteleyin.
  3. Domatesi ekleyin, suyunu çekene kadar pişirin.
  4. Tuz ve baharatları ekleyin.
  5. Yumurtaları kırıp karıştırın.
  6. Menemen çok sulu kalmayacak şekilde 1-2 dakika daha pişirin.
  7. Ekmek dilimlerinin içine kaşar peyniri serpin.
  8. Üzerine sıcak menemenden koyun.
  9. İsterseniz tekrar az kaşar ekleyin.
  10. Ekmekleri kapatın.
  11. Tavayı hafif yağlayın.
  12. Tostu orta ateşte iki yüzü kızarana kadar pişirin.
  13. Peynir eriyip ekmek çıtırlaşınca ocaktan alın.
