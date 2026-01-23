On dakikada kahvaltıya seçenek: Menemen tost tarifi

Bazı kahvaltılar vardır; masaya koyduğun anda herkesin gözü aynı tabağa gider. Menemenli tost tam da böyle bir tarif: Hem menemenin sıcaklığı var hem tostun çıtır dokusu. Özellikle hafta içi hızlı bir öğün isteyenler için kurtarıcı oluyor; hafta sonu kahvaltılarında ise yanına çayla birlikte “ana yıldız” gibi duruyor. İşte tam kıvamında, akmayan ama kuru da olmayan menemenli tost tarifi…

MENEMEN TOST TARİFİ

Malzemeler

4 dilim tost ekmeği (veya 2 adet sandviç ekmeği)

2 adet yumurta

2 adet domates (rendelenmiş veya küçük doğranmış)

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

(İsteğe bağlı) pul biber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

(İsteğe bağlı) sucuk / pastırma

Yapılışı