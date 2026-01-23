On dakikada kahvaltıya seçenek: Menemen tost tarifi

Bazı kahvaltılar vardır; masaya koyduğun anda herkesin gözü aynı tabağa gider. Menemenli tost tam da böyle bir tarif: Hem menemenin sıcaklığı var hem tostun çıtır dokusu. Özellikle hafta içi hızlı bir öğün isteyenler için kurtarıcı oluyor; hafta sonu kahvaltılarında ise yanına çayla birlikte “ana yıldız” gibi duruyor. İşte tam kıvamında, akmayan ama kuru da olmayan menemenli tost tarifi…
MENEMEN TOST TARİFİ
Malzemeler
- 4 dilim tost ekmeği (veya 2 adet sandviç ekmeği)
- 2 adet yumurta
- 2 adet domates (rendelenmiş veya küçük doğranmış)
- 1 adet yeşil biber
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- (İsteğe bağlı) pul biber
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- (İsteğe bağlı) sucuk / pastırma
Yapılışı
- Tavaya zeytinyağı + tereyağını alın.
- Biberi doğrayıp 1-2 dakika soteleyin.
- Domatesi ekleyin, suyunu çekene kadar pişirin.
- Tuz ve baharatları ekleyin.
- Yumurtaları kırıp karıştırın.
- Menemen çok sulu kalmayacak şekilde 1-2 dakika daha pişirin.
- Ekmek dilimlerinin içine kaşar peyniri serpin.
- Üzerine sıcak menemenden koyun.
- İsterseniz tekrar az kaşar ekleyin.
- Ekmekleri kapatın.
- Tavayı hafif yağlayın.
- Tostu orta ateşte iki yüzü kızarana kadar pişirin.
- Peynir eriyip ekmek çıtırlaşınca ocaktan alın.