Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü klasik: Tutmaç çorbası tarifi

Tutmaç çorbası, Orta Asya Türk mutfağından Anadolu’ya taşınmış tarihsel bir yemek olarak biliniyor. Selçuklu ve Osmanlı mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan bu çorba, özellikle kış aylarında tercih ediliyor. Ev mutfağında klasik yöntemle hazırlandığında hem geleneksel hem de doyurucu bir başlangıç sunuyor.

TUTMAÇ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Çorba için

1 çay bardağı yeşil mercimek

Yarım su bardağı erişte

1 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

6 su bardağı sıcak su

Terbiyesi için

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

Üzeri için

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı