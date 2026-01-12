Cumhuriyet Gazetesi Logo
Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü klasik: Tutmaç çorbası tarifi

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü klasik: Tutmaç çorbası tarifi

12.01.2026 12:41:00
Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü klasik: Tutmaç çorbası tarifi

Tutmaç çorbası, Türk mutfağının en eski ve en doyurucu çorbaları arasında yer alıyor. Erişte, yeşil mercimek ve yoğurtlu terbiye ile hazırlanan bu tarif, hem besleyici hem de dengeli bir lezzet sunuyor. Doğru teknikle pişirildiğinde kıvamı yerinde, aroması belirgin bir sonuç elde ediliyor.

Tutmaç çorbası, Orta Asya Türk mutfağından Anadolu’ya taşınmış tarihsel bir yemek olarak biliniyor. Selçuklu ve Osmanlı mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan bu çorba, özellikle kış aylarında tercih ediliyor. Ev mutfağında klasik yöntemle hazırlandığında hem geleneksel hem de doyurucu bir başlangıç sunuyor.

TUTMAÇ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Çorba için

  • 1 çay bardağı yeşil mercimek
  • Yarım su bardağı erişte
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • 6 su bardağı sıcak su

Terbiyesi için

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta sarısı

Üzeri için

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı

  1. Yeşil mercimeği yıkayıp ayrı bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın.
  2. Soğanı yemeklik doğrayın.
  3. Tencereye zeytinyağını alıp soğanları yumuşayana kadar kavurun.
  4. Haşlanmış mercimeği ve sıcak suyu ekleyin.
  5. Kaynamaya başladıktan sonra erişteyi ilave edin.
  6. Terbiye için yoğurt, un ve yumurta sarısını pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.
  7. Çorbadan birkaç kaşık alarak terbiyeyi ılıtın.
  8. Terbiyeyi tencereye yavaşça ekleyin.
  9. Tuzunu ayarlayıp birkaç dakika kısık ateşte kaynatın.
  10. Ayrı bir tavada tereyağını eritip naneyi ekleyin ve çorbanın üzerine gezdirin.
