Orta Asya’dan sofralara uzanan lezzet: Özbek pilavı tarifi

Bol etli yapısı, tane tane pirinci ve kendine özgü pişirme tekniğiyle Özbek pilavı, Orta Asya mutfağının en köklü yemeklerinden biridir. Özellikle düğün ve özel gün sofralarında yapılan bu pilav, havuç ve kuzu etiyle zenginleşir. Peki lokum gibi pişen, tane tane dökülen Özbek pilavı nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

400 gram kuşbaşı kuzu eti (isteğe göre dana eti)

2 adet büyük havuç

1 adet büyük kuru soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

3 su bardağı sıcak su veya et suyu

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp nişastası çıkana kadar suda bekletin.

Geniş tabanlı bir tencerede yağı ısıtın, kuşbaşı etleri ekleyerek yüksek ateşte mühürleyin.

Yemeklik doğranmış soğanı ilave edip kavurun.

Uzun ve ince şeritler halinde doğranmış havuçları ekleyin, birkaç dakika soteleyin.

Tuz ve baharatları ekleyin.

Sıcak suyu ilave edip etler yumuşayana kadar pişirin.

Suyunu süzdüğünüz pirinci etli karışımın üzerine eşit şekilde yayın. Karıştırmadan kapağını kapatın.

Kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra 10–15 dakika dinlendirin, ardından alt üst ederek servis yapın.