Orta Avrupa mutfağının gizli tatlısı: Ovocne Knedliky

Tatlıların genellikle fırında pişirildiği ya da yağda kızartıldığı düşünülür ama Çek mutfağının geleneksel lezzeti Ovocné Knedlíky (meyve dolması), bu anlayışı altüst ediyor. Haşlanarak pişirilen yumuşak hamur toplarının içi çilek, erik veya kayısı gibi meyvelerle dolduruluyor, üstü ise haşhaş, rendelenmiş peynir ve eritilmiş tereyağıyla süsleniyor.
OVOCNE KNEDLIKY TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
- 250 gram lor peyniri veya süzme beyaz peynir
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
- 150 gram un
- 1 çimdik tuz
İç harç için:
- 8 adet taze çilek (veya erik/kayısı)
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- (isteğe bağlı) 1 çay kaşığı tarçın
- Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı haşhaş tohumu (ince çekilmiş)
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
Yapılışı:
- Peynir, yumurta, eritilmiş tereyağı, un ve tuzu yoğurarak yumuşak ve hafif yapışkan bir hamur elde edin.
- Hamurdan parçalar koparıp avuç içinde açın, ortasına bir adet meyve (çilek/erik/kayısı) ve 1 çay kaşığı şeker koyun, isterseniz tarçın da ekleyin.
- Kenarlarını kapatarak yuvarlak top haline getirin.
- Geniş bir tencerede suyu kaynatın ve hamur toplarını 7-10 dakika kadar haşlayın. Üzerine çıktıklarında pişmiş sayılırlar.
- Haşladığınız tatlıları süzün ve sıcak servis tabağına alın.
- Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin, haşhaş tohumu ve toz şekeri serpin. Arzu ederseniz rendelenmiş tatlı lorla zenginleştirin.