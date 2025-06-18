Orta Avrupa mutfağının gizli tatlısı: Ovocne Knedliky

Tatlıların genellikle fırında pişirildiği ya da yağda kızartıldığı düşünülür ama Çek mutfağının geleneksel lezzeti Ovocné Knedlíky (meyve dolması), bu anlayışı altüst ediyor. Haşlanarak pişirilen yumuşak hamur toplarının içi çilek, erik veya kayısı gibi meyvelerle dolduruluyor, üstü ise haşhaş, rendelenmiş peynir ve eritilmiş tereyağıyla süsleniyor.

OVOCNE KNEDLIKY TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

250 gram lor peyniri veya süzme beyaz peynir

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

150 gram un

1 çimdik tuz

İç harç için:

8 adet taze çilek (veya erik/kayısı)

2 yemek kaşığı toz şeker

(isteğe bağlı) 1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

2 yemek kaşığı haşhaş tohumu (ince çekilmiş)

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

Yapılışı: