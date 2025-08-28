Orta Doğu Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmez Lezzeti: Shakshuka

Kuzey Afrika mutfaklarında kahvaltı sofralarının en sevilen yemeklerinden biri olan shakshuka, bol baharatlı domates sosu içinde pişirilen yumurtalarla hazırlanıyor. Hem doyurucu hem de besleyici bu tarif, ekmekle birlikte sofralara eşsiz bir tat katıyor.

SHAKSHUKA TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta

3 adet domates (rendelenmiş)

2 adet kırmızı biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tatlı toz biber

Tuz ve karabiber

Üzeri için taze maydanoz

Yapılışı