Orta Doğu Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmez Lezzeti: Shakshuka

Kuzey Afrika mutfaklarında kahvaltı sofralarının en sevilen yemeklerinden biri olan shakshuka, bol baharatlı domates sosu içinde pişirilen yumurtalarla hazırlanıyor. Hem doyurucu hem de besleyici bu tarif, ekmekle birlikte sofralara eşsiz bir tat katıyor.
SHAKSHUKA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yumurta
- 3 adet domates (rendelenmiş)
- 2 adet kırmızı biber
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber
- Tuz ve karabiber
- Üzeri için taze maydanoz
Yapılışı
- Soğan ve sarımsağı ince doğrayıp zeytinyağında kavurun.
- Biberleri ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Rendelenmiş domates, baharat, tuz ve karabiberi ekleyip sos kıvamına gelene kadar kaynatın.
- Yumurtaları sosun içine kırın, beyazları pişene kadar kısık ateşte pişirin.
- Üzerine maydanoz serpip sıcak ekmekle servis edin.