Orta Doğu Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmez Lezzeti: Shakshuka

Orta Doğu Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmez Lezzeti: Shakshuka

28.08.2025 11:29:00
Haber Merkezi
Domates, biber ve baharatlarla pişirilen sosun içine kırılan yumurtalarla hazırlanan shakshuka, Orta Doğu ve Akdeniz mutfaklarının kahvaltılarda tercih ettiği doyurucu bir yemek.

Kuzey Afrika mutfaklarında kahvaltı sofralarının en sevilen yemeklerinden biri olan shakshuka, bol baharatlı domates sosu içinde pişirilen yumurtalarla hazırlanıyor. Hem doyurucu hem de besleyici bu tarif, ekmekle birlikte sofralara eşsiz bir tat katıyor.

SHAKSHUKA TARİFİ

Malzemeler

  • 4 adet yumurta
  • 3 adet domates (rendelenmiş)
  • 2 adet kırmızı biber
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber
  • Tuz ve karabiber
  • Üzeri için taze maydanoz

Yapılışı

  1. Soğan ve sarımsağı ince doğrayıp zeytinyağında kavurun.
  2. Biberleri ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin.
  3. Rendelenmiş domates, baharat, tuz ve karabiberi ekleyip sos kıvamına gelene kadar kaynatın.
  4. Yumurtaları sosun içine kırın, beyazları pişene kadar kısık ateşte pişirin.
  5. Üzerine maydanoz serpip sıcak ekmekle servis edin.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #Kahvaltı