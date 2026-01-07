Orta Doğu mutfağının enfes lezzeti: Babaganuş tarifi

Babaganuş, Levant ve Doğu Akdeniz mutfağında köklü bir geçmişe sahip. Patlıcanın közlenmesiyle ortaya çıkan is aroması, bu mezeyi benzerlerinden ayırıyor. Ev mutfağında yapılırken en önemli unsur, patlıcanın iyi közlenmesi ve kabuğunun tamamen ayrılması olarak öne çıkıyor.
BABAGANUŞ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet orta boy patlıcan
- 2 yemek kaşığı tahin
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- (Üzeri için) Pul biber veya maydanoz
Yapılışı
- Patlıcanları ocak ateşinde ya da fırında kabukları tamamen yanana kadar közleyin.
- Közlenen patlıcanları bir kaba alıp üzerini kapatarak birkaç dakika dinlendirin.
- Kabuklarını soyup iç kısmını ince ince doğrayın.
- Sarımsakları ezin ve patlıcanla karıştırın.
- Tahin, limon suyu ve tuzu ekleyip homojen hale gelene kadar karıştırın.
- Zeytinyağını ilave edip kısa süre daha karıştırın.
- Servis tabağına alıp üzerini isteğe göre süsleyin.