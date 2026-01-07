Orta Doğu mutfağının enfes lezzeti: Babaganuş tarifi

Babaganuş, Levant ve Doğu Akdeniz mutfağında köklü bir geçmişe sahip. Patlıcanın közlenmesiyle ortaya çıkan is aroması, bu mezeyi benzerlerinden ayırıyor. Ev mutfağında yapılırken en önemli unsur, patlıcanın iyi közlenmesi ve kabuğunun tamamen ayrılması olarak öne çıkıyor.

BABAGANUŞ TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy patlıcan

2 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı limon suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

(Üzeri için) Pul biber veya maydanoz

Yapılışı