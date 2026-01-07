Cumhuriyet Gazetesi Logo
Orta Doğu mutfağının enfes lezzeti: Babaganuş tarifi

7.01.2026 23:24:00
Haber Merkezi
Babaganuş, közlenmiş patlıcanın tahin ve sarımsakla birleştiği, güçlü aromaya sahip bir meze olarak biliniyor. Yoğurtlu patlıcan mezelerinden farklı olarak isli tadı ön planda tutuyor. Doğru teknikle hazırlandığında sade ama karakterli bir sofra tamamlayıcısı oluyor.

Babaganuş, Levant ve Doğu Akdeniz mutfağında köklü bir geçmişe sahip. Patlıcanın közlenmesiyle ortaya çıkan is aroması, bu mezeyi benzerlerinden ayırıyor. Ev mutfağında yapılırken en önemli unsur, patlıcanın iyi közlenmesi ve kabuğunun tamamen ayrılması olarak öne çıkıyor.

BABAGANUŞ TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet orta boy patlıcan
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • (Üzeri için) Pul biber veya maydanoz

Yapılışı

  1. Patlıcanları ocak ateşinde ya da fırında kabukları tamamen yanana kadar közleyin.
  2. Közlenen patlıcanları bir kaba alıp üzerini kapatarak birkaç dakika dinlendirin.
  3. Kabuklarını soyup iç kısmını ince ince doğrayın.
  4. Sarımsakları ezin ve patlıcanla karıştırın.
  5. Tahin, limon suyu ve tuzu ekleyip homojen hale gelene kadar karıştırın.
  6. Zeytinyağını ilave edip kısa süre daha karıştırın.
  7. Servis tabağına alıp üzerini isteğe göre süsleyin.
