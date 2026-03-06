Orta Doğu’nun ferahlık imzası: Lübnan usulü Tabbouleh

Mutfak literatüründe "Lübnan salatası" olarak da tanınan Tabbouleh, Türk mutfağındaki kısırdan, içerisindeki bulgur oranının azlığı ve maydanozun ana malzeme olmasıyla keskin bir şekilde ayrılır. Bu yemeği özel kılan unsur, yeşilliklerin suyunun çıkarılmadan çok ince kıyılması ve kaliteli zeytinyağı ile limonun sağladığı parlaklıktır. Gastronomi dünyasında özellikle ızgara etlerin ve ağır ana yemeklerin yanına ferahlatıcı bir dengeleyici olarak seçilen Tabbouleh, tazeliğin en üst düzey temsilcilerinden biridir.

TABBOULEH TARİFİ

Malzemeler

2 demet taze maydanoz (çok ince kıyılmış)

Yarım demet taze nane (ince kıyılmış)

3 yemek kaşığı ince köftelik bulgur

3 adet orta boy domates (çekirdekleri çıkarılmış ve çok küçük küp doğranmış)

4 adet taze soğan (ince halka doğranmış)

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 adet taze sıkılmış limonun suyu

1 tatlı kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

Tuz

Servis için marul yaprakları

Yapılışı