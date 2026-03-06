Orta Doğu’nun ferahlık imzası: Lübnan usulü Tabbouleh

Mutfak literatüründe "Lübnan salatası" olarak da tanınan Tabbouleh, Türk mutfağındaki kısırdan, içerisindeki bulgur oranının azlığı ve maydanozun ana malzeme olmasıyla keskin bir şekilde ayrılır. Bu yemeği özel kılan unsur, yeşilliklerin suyunun çıkarılmadan çok ince kıyılması ve kaliteli zeytinyağı ile limonun sağladığı parlaklıktır. Gastronomi dünyasında özellikle ızgara etlerin ve ağır ana yemeklerin yanına ferahlatıcı bir dengeleyici olarak seçilen Tabbouleh, tazeliğin en üst düzey temsilcilerinden biridir.
TABBOULEH TARİFİ
Malzemeler
- 2 demet taze maydanoz (çok ince kıyılmış)
- Yarım demet taze nane (ince kıyılmış)
- 3 yemek kaşığı ince köftelik bulgur
- 3 adet orta boy domates (çekirdekleri çıkarılmış ve çok küçük küp doğranmış)
- 4 adet taze soğan (ince halka doğranmış)
- 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 2 adet taze sıkılmış limonun suyu
- 1 tatlı kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)
- Tuz
- Servis için marul yaprakları
Yapılışı
- İnce bulguru küçük bir kaba alın, üzerine taze sıkılmış limon suyunu dökün ve bulgurlar limon suyunu tamamen çekip yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika bekletin (bu yöntem bulguru pişirmeden asitle yumuşatır).
- Maydanoz ve naneyi saplarından ayırın; tamamen kuru olduklarından emin olduktan sonra keskin bir bıçakla sularını çıkarmadan çok ince (toz gibi) kıyın.
- Domateslerin sulu kısımlarını çıkarın ve etli kısımlarını minik küpler halinde doğrayın.
- Geniş bir karıştırma kabına kıyılmış maydanoz, nane, taze soğan ve domatesleri alın.
- Limon suyunda yumuşamış bulgurları ve kalan limon suyunu yeşilliklerin üzerine ekleyin.
- Zeytinyağını, tuzu ve nar ekşisini ilave ederek malzemeleri ezmeden, alttan üste doğru nazikçe harmanlayın.
- Hazırladığınız Tabbouleh'i, tabanına marul yaprakları dizdiğiniz servis tabağına alın.
- Oda sıcaklığında veya hafif soğutulmuş olarak bekletmeden servis yapın.