Orta Doğu'nun gizli lezzeti: Shakshuka Tarifi

İlk bakışta menemeni andırsa da, Shakshuka kendine has aromaları, baharat dengesi ve sunumuyla bambaşka bir deneyim sunar. Hem kahvaltı hem de hafif akşam yemeği olarak tüketilebilen bu yemek, özellikle Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinde yaygın. Az bilinen ama denenince favori olacak bu tarif, mutfağınıza yeni bir soluk getirecek.
SHAKSHUKA TARİFİ
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet büyük soğan (doğranmış)
- 1 adet kırmızı kapya biber (doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 4 adet olgun domates (kabukları soyulmuş ve doğranmış) veya 1 su bardağı rendelenmiş domates
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber
- Tuz ve karabiber
- 2-3 adet yumurta
- Üzeri için doğranmış maydanoz veya kişniş (isteğe bağlı)
- Yanında servis için ekşi maya ekmek veya lavaş
Yapılışı:
- Geniş bir tavaya zeytinyağını ekleyin, soğanı ve kapya biberi yumuşayana kadar soteleyin. Ardından sarımsağı ekleyin ve 1 dakika daha kavurun.
- Domatesleri, salçayı ve baharatları ekleyin. Sos koyulaşana kadar (yaklaşık 10 dakika) orta ateşte pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Kaşığın tersiyle sosun üzerine 2-3 çukur açın ve her birine birer yumurta kırın. Tavanın kapağını kapatın ve yumurtaların beyazı pişip sarısı hafif akışkan kalacak şekilde 5–7 dakika pişirin.
- Ocaktan alınca üzerine doğranmış taze otlar serpin. Yanında kızarmış ekmekle sıcak servis edin.