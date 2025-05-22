Orta Doğu'nun gizli lezzeti: Shakshuka Tarifi

İlk bakışta menemeni andırsa da, Shakshuka kendine has aromaları, baharat dengesi ve sunumuyla bambaşka bir deneyim sunar. Hem kahvaltı hem de hafif akşam yemeği olarak tüketilebilen bu yemek, özellikle Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinde yaygın. Az bilinen ama denenince favori olacak bu tarif, mutfağınıza yeni bir soluk getirecek.

SHAKSHUKA TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük soğan (doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

4 adet olgun domates (kabukları soyulmuş ve doğranmış) veya 1 su bardağı rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz ve karabiber

2-3 adet yumurta

Üzeri için doğranmış maydanoz veya kişniş (isteğe bağlı)

Yanında servis için ekşi maya ekmek veya lavaş

Yapılışı: