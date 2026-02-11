Orta Doğu'nun şerbetli klasiği: Basbousa tarifi

Basbousa; Mısır, Lübnan ve Levant bölgesinde yaygın olarak tüketilen geleneksel bir irmik tatlısı. Türkiye’deki revaniye benzese de kullanılan malzemeler ve yoğun şerbet oranıyla ayrışıyor. Çay saatlerinden özel davet sofralarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan basbousa, ev mutfağında da kolaylıkla hazırlanabiliyor.

BASBOUSA TARİFİ

Malzemeler

Hamur için

2 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbet için

1,5 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için

Badem (isteğe bağlı)

Yapılışı