Orta Doğu'nun şerbetli klasiği: Basbousa tarifi

Basbousa; Mısır, Lübnan ve Levant bölgesinde yaygın olarak tüketilen geleneksel bir irmik tatlısı. Türkiye’deki revaniye benzese de kullanılan malzemeler ve yoğun şerbet oranıyla ayrışıyor. Çay saatlerinden özel davet sofralarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan basbousa, ev mutfağında da kolaylıkla hazırlanabiliyor.
BASBOUSA TARİFİ
Malzemeler
Hamur için
- 2 su bardağı irmik
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı yoğurt
- Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
- Yarım su bardağı hindistan cevizi
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
Şerbet için
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
Üzeri için
- Badem (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Şerbet için su ve şekeri tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyip 8–10 dakika kaynatın. Soğumaya bırakın.
- Geniş bir kapta irmik, şeker, yoğurt, eritilmiş tereyağı ve hindistan cevizini karıştırın.
- Kabartma tozu ve vanilini ekleyerek homojen bir kıvam elde edin.
- Karışımı yağlanmış kare veya dikdörtgen borcama dökün ve üzerini düzeltin.
- Dilerseniz üzerini dilimleyip her parçanın ortasına bir badem yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30–35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin.
- Şerbeti çekmesi için en az 1–2 saat dinlendirin.