Ortadoğu'nun iki lezzetli tatlısı: Umm Ali tarifi

Efsaneye göre ismini Memlük döneminde yaşayan Ali’nin annesinden alan Umm Ali, yüzyıllardır Arap mutfaklarında özel günlerin vazgeçilmez tatlısı. Milföy ya da yufka parçalarının süt, krema, şeker ve kuru meyvelerle buluştuğu bu tatlı, hem sıcak hem de soğuk tüketilebiliyor. Yoğun aroması ve yumuşak dokusuyla damakta uzun süre kalan bir lezzet sunuyor.

UMM ALI TARİFİ

Malzemeler:

500 g milföy hamuru (ya da hazır baklava yufkası)

1 litre süt

200 ml krema

200 g toz şeker

100 g kuru üzüm

100 g fındık veya badem içi (kavrulmuş)

1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilin

Yapılışı: