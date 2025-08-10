Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ortadoğu'nun iki lezzetli tatlısı: Umm Ali tarifi

10.08.2025 15:33:00
Mısır’dan tüm Ortadoğu’ya yayılan Umm Ali, hem sütlü tatlıların hafifliğini hem de şerbetli tatlıların doyuruculuğunu bir araya getiriyor. Kat kat hamur, süt, kuru meyve ve fındıkla hazırlanan bu tatlı, misafir sofralarının gözdesi olmaya aday.

Efsaneye göre ismini Memlük döneminde yaşayan Ali’nin annesinden alan Umm Ali, yüzyıllardır Arap mutfaklarında özel günlerin vazgeçilmez tatlısı. Milföy ya da yufka parçalarının süt, krema, şeker ve kuru meyvelerle buluştuğu bu tatlı, hem sıcak hem de soğuk tüketilebiliyor. Yoğun aroması ve yumuşak dokusuyla damakta uzun süre kalan bir lezzet sunuyor.

UMM ALI TARİFİ

Malzemeler:

  • 500 g milföy hamuru (ya da hazır baklava yufkası)
  • 1 litre süt
  • 200 ml krema
  • 200 g toz şeker
  • 100 g kuru üzüm
  • 100 g fındık veya badem içi (kavrulmuş)
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 paket vanilin

Yapılışı:

  1. Milföy hamurunu fırında kızarana kadar pişirin, ardından küçük parçalara ayırın.
  2. Süt, krema, şeker, vanilin ve tarçını bir tencerede kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.
  3. Fırın kabına milföy parçalarını yerleştirin, aralarına kuru üzüm ve fındık serpiştirin.
  4. Sıcak sütlü karışımı üzerine gezdirin.
  5. 180°C fırında 20 dakika pişirin, üzeri hafif kızardığında çıkarın.
  6. Sıcak ya da soğuk servis yapın; üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.
