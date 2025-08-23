Osmanlı’dan Günümüze Gelen Safranlı Tatlı: Zerde tarifi

Türk mutfağının en farklı tatlılarından biri olan zerde, pirinçle hazırlanıp safranla rengini alan şerbetli bir lezzettir. Osmanlı döneminde özellikle kutlamaların vazgeçilmez tatlısı olan zerde, bugün Anadolu’nun bazı bölgelerinde hâlâ özel günlerde yapılır. Görünümüyle aşureyi andırsa da, daha hafif yapısıyla farklı bir deneyim sunar.

ZERDE TARİFİ

Malzemeler

Yarım su bardağı pirinç

5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta (biraz suyla açılmış)

1 çay kaşığı safran (veya 1 tatlı kaşığı zerdeçal)

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı çam fıstığı

1 yemek kaşığı gülsuyu (isteğe bağlı)

Yapılışı