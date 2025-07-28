Osmanlı'dan günümüze ulaşan lezzet: Tas kebabı tarifi

Türk mutfağının en köklü yemeklerinden biri olan Tas Kebabı, adını pişirme tekniğinden alıyor. Etin sebzelerle birlikte tencerede ağır ateşte pişmesiyle hazırlanan bu yemek, Anadolu’nun birçok kentinde küçük farklılıklarla karşımıza çıkar.
TAS KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr kuşbaşı dana eti (tercihen but ya da kol kısmı)
- 2 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet havuç
- 2 adet patates
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 4 su bardağı sıcak su
- (isteğe bağlı) 1 çay kaşığı kekik veya kimyon
Yapılışı:
- Geniş tabanlı bir tencereye tereyağını ve zeytinyağını ekleyin. Yağ kızınca kuşbaşı doğranmış etleri ilave edip yüksek ateşte kavurun.
- Etler suyunu salıp çekince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin, 2-3 dakika daha kavurun.
- Salçaları ekleyin, kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
- Küp doğranmış havuç ve patatesleri tencereye alın. Baharatları ve tuzu da ekleyip karıştırın.
- Sıcak suyu ekleyin, kapağını kapatın. Önce yüksek, sonra kısık ateşte yaklaşık 45–60 dakika pişirin.
- Etler lokum gibi yumuşadığında ocaktan alın. Dilerseniz üzerine kekik serpip servis yapabilirsiniz.