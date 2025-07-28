Osmanlı'dan günümüze ulaşan lezzet: Tas kebabı tarifi

Türk mutfağının en köklü yemeklerinden biri olan Tas Kebabı, adını pişirme tekniğinden alıyor. Etin sebzelerle birlikte tencerede ağır ateşte pişmesiyle hazırlanan bu yemek, Anadolu’nun birçok kentinde küçük farklılıklarla karşımıza çıkar.

TAS KEBABI TARİFİ

Malzemeler

500 gr kuşbaşı dana eti (tercihen but ya da kol kısmı)

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet havuç

2 adet patates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı sıcak su

(isteğe bağlı) 1 çay kaşığı kekik veya kimyon

Yapılışı: