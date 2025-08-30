Osmanlı’dan Günümüze Unutulmuş Bir Tatlı: Palude tarifi

Osmanlı mutfağının en az bilinen tatlılarından biri olan palude, aslında basit ama oldukça aromatik bir muhallebi türüdür. İçindeki bal ve gül suyu sayesinde hem ferahlatıcı hem de şifalı kabul edilen bu tatlı, özellikle yaz aylarında serinletici özelliğiyle tercih edilirdi. Günümüzde neredeyse unutulmuş olsa da, eski saray mutfak defterlerinde adı sıkça geçen tatlardan biridir.
PALUDE TARİFİ
Malzemeler
- 4 su bardağı su
- 4 yemek kaşığı buğday nişastası
- 3 yemek kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı gül suyu
- Üzeri için dövülmüş badem veya fıstık
Yapılışı
- Nişastayı bir kasede az su ile açın.
- Tencerede kalan suyu kaynatın, açılmış nişastayı ekleyin ve sürekli karıştırın.
- Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın.
- Bal ve gül suyunu ekleyip iyice karıştırın.
- Kaselere paylaştırıp soğumaya bırakın.
- Üzerini badem veya fıstıkla süsleyerek servis edin.