Osmanlı’dan Günümüze Unutulmuş Bir Tatlı: Palude tarifi

Osmanlı mutfağının en az bilinen tatlılarından biri olan palude, aslında basit ama oldukça aromatik bir muhallebi türüdür. İçindeki bal ve gül suyu sayesinde hem ferahlatıcı hem de şifalı kabul edilen bu tatlı, özellikle yaz aylarında serinletici özelliğiyle tercih edilirdi. Günümüzde neredeyse unutulmuş olsa da, eski saray mutfak defterlerinde adı sıkça geçen tatlardan biridir.

PALUDE TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı su

4 yemek kaşığı buğday nişastası

3 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı gül suyu

Üzeri için dövülmüş badem veya fıstık

Yapılışı