Osmanlı mutfağından gelen lezzet: İmam bayıldı tarifi
İmam bayıldı, hem görsel açıdan çekici hem de lezzet açısından doyurucu bir yemektir. Zeytinyağı ve sebzelerin mükemmel uyumuyla hazırlanan bu Osmanlı lezzeti, sofralarınıza farklı bir tat katacak. Hafif ve sağlıklı yapısıyla, özellikle yaz aylarında serinletici bir seçenek olarak tercih edilebilir.
İmam bayıldı, Osmanlı mutfağının miraslarından biri olan ve günümüzde de severek tüketilen bir yemektir. Zeytinyağı ile yapılan, hafif ve lezzetli bu yemek, özellikle yaz aylarında sofralarımızı süsler. Adını, lezzetinin yoğunluğundan dolayı "imam bayıldı" denmesinden alır. İşte, bu nefis yemeğin ayrıntılı tarifi...
Malzemeler
- 4 adet orta boy patlıcan
- 2 adet büyük boy soğan
- 3-4 diş sarımsak
- 4 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 demet taze maydanoz
- 1 su bardağı sıcak su
Hazırlık Aşaması
Patlıcanların Hazırlanması:
Patlıcanları alacalı olarak soyun ve ortadan ikiye kesin. İç kısımlarını hafifçe çukurlaştırarak çıkarın.
Tuzlu suda yaklaşık 30 dakika bekleterek acı suyunu çıkarın, ardından iyice yıkayıp kurulayın.
İç Harcın Hazırlanması:
Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın.
Sarımsakları ince ince doğrayın.
Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.
Yeşil biberleri ince halkalar halinde doğrayın.
Zeytinyağının yarısını bir tavaya alın ve soğanları pembeleşene kadar kavurun.
Sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
Doğranmış biberleri ve domatesleri ekleyin, karıştırın.
Tuz, karabiber ve toz şekeri ekleyin. Karışımı kısık ateşte, domatesler suyunu çekene kadar pişirin.
Ocağı kapattıktan sonra ince doğranmış maydanozu ekleyin ve karıştırın.
Patlıcanların Pişirilmesi:
Fırın tepsisine patlıcanları yerleştirin. Her bir patlıcanın içini hazırladığınız harçla doldurun.
Kalan zeytinyağını patlıcanların üzerine gezdirin.
Sıcak suyu tepsinin tabanına dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, patlıcanlar yumuşayana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
Servis ve Sunum
İmam bayıldı, soğuk veya ılık olarak servis edilebilir. Üzerine ince doğranmış taze maydanoz serperek servis tabağına alabilirsiniz.
Yanında yoğurt veya cacık ile sunarak yemeğinizi zenginleştirebilirsiniz.
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