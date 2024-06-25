4 malzemeyle hazırlayabileceğiniz sağlıklı lezzet: Glutensiz kurabiye tarifi...
Çayın yanında en lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklardan biri olarak özel glutensiz kurabiye tarifini deneyebilirsiniz. Peki, sadece 4 malzemeyle hazırlayabilceğiniz bu sağlıklı lezzet nasıl yapılır? İşte glutensiz kurabiye tarifi...
Gluten içermeyen bu tarif, hem besleyici hem de sağlıklı bir içeriğe sahiptir. Tatlı krizlerine sağlıklı bir çözüm arayanlar veya glutensiz beslenenler için ideal bir seçenektir. Bu tarif, hafif bir atıştırmalık olarak kendinize veya sevdiklerinize sunabileceğiniz lezzetli bir seçenektir. Peki, sadece 4 malzemeyle hazırlayabilceğiniz bu sağlıklı lezzet nasıl yapılır? İşte glutensiz kurabiye tarifi...
GLUTENSİZ KURABİYE TARİFİ
Malzemeler:
3 su bardağı glutensiz un
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı tahin
100 gram bitter çikolata
GLUTENSİZ KURABİYE YAPILIŞI
Un, süt ve tahini karıştırın.
Çikolatayı bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırın.
Unlu karışıma çikolataları ekleyip yoğurun.
Şekil verdiğimiz kurabiyeleri fırın tepsisine alıp 180 derecede kurabiyeler pişene kadar pişirin.
Afiyet olsun!
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