Osmanlı mutfağından günümüze: Geleneksel keşkül tarifi

Keşkül, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan en zarif sütlü tatlılardan biridir. Bademle hazırlanan bu özel tatlı, hafif yapısı ve aromatik tadıyla özellikle iftar sofralarında ve davet menülerinde sıkça tercih edilir. Adını, dervişlerin sadaka topladığı “keşkül” adlı kaptan alan bu tatlı, geçmişte saray mutfağında da önemli bir yere sahipti.

KEŞKÜL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Keşkülün temelini süt ve badem oluşturur. Kıvam ve lezzet için birkaç destekleyici malzeme kullanılır:

Süt

Toz şeker

Pirinç unu veya nişasta

Toz badem ya da dövülmüş badem

Hindistan cevizi (isteğe bağlı)

Vanilya

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Keşkül yapımında ilk adım, süt ile şekerin tencerede karıştırılmasıdır. Karışım ısınmaya başladığında pirinç unu veya nişasta eklenir ve topaklanmaması için sürekli karıştırılır. Ardından toz badem ilave edilir. Bu aşama, keşküle karakteristik aromasını kazandırır.

Kıvam alan karışım kısık ateşte birkaç dakika daha pişirilir. Ocaktan alınmadan hemen önce vanilya eklenir ve karıştırılır. Hazırlanan keşkül kaselere paylaştırılır ve oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında soğumaya bırakılır.

SERVİS VE SUNUM ÖNERİLERİ

Keşkül soğuduktan sonra üzerine file badem, fıstık ya da Hindistan cevizi serpilerek servis edilebilir. Şık sunumlar için cam kaseler tercih edilebilir. Hafifliği sayesinde yemek sonrası tatlı olarak rahatlıkla tüketilir.