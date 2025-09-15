Osmanlı mutfağından günümüze: Lalanga Tarifi

Yüzyıllar öncesine dayanan köklü bir geçmişi olan lalanga, Osmanlı mutfağının izlerini taşıyan geleneksel bir lezzet. Çıtır çıtır kızartılan bu hamur işi, ister peynirle ister bal ve pekmezle tüketilebiliyor. Günümüzde özellikle kahvaltı ve atıştırmalık sofralarında yeniden popülerleşen lalanga, kolay hazırlanışıyla da öne çıkıyor. İşte evde yapabileceğiniz pratik lalanga tarifi...
LALANGA TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı, tatlı sevenler için)
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı
- Yumurtaları geniş bir kaba kırın, sütü ekleyip çırpın.
- Unu, tuzu ve kabartma tozunu karışıma yavaş yavaş ekleyin. Koyu kıvamlı bir hamur elde edin.
- Tatlı hazırlamak isterseniz bu aşamada şeker de ekleyebilirsiniz.
- Derin bir tavaya sıvı yağı koyun ve iyice kızdırın.
- Hamurdan kaşıkla parçalar alıp yağa bırakın. Her iki tarafı da altın sarısı rengini alana kadar kızartın.
- Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
- Sıcak servis edin.