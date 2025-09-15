Osmanlı mutfağından günümüze: Lalanga Tarifi

Yüzyıllar öncesine dayanan köklü bir geçmişi olan lalanga, Osmanlı mutfağının izlerini taşıyan geleneksel bir lezzet. Çıtır çıtır kızartılan bu hamur işi, ister peynirle ister bal ve pekmezle tüketilebiliyor. Günümüzde özellikle kahvaltı ve atıştırmalık sofralarında yeniden popülerleşen lalanga, kolay hazırlanışıyla da öne çıkıyor. İşte evde yapabileceğiniz pratik lalanga tarifi...

LALANGA TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı, tatlı sevenler için)

1 çay kaşığı kabartma tozu

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı