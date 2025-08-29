Osmanlı mutfağından kahvaltılara: Çılbır tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.08.2025 10:48:00
Osmanlı mutfağından günümüze uzanan çılbır, yoğurt ve yumurtanın enfes uyumunu sofralara taşıyor. Pratik yapımı ve sağlıklı içeriğiyle kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde tercih edilebilecek özel bir lezzet. Peki, Osmanlı mutfağından kahvaltılara gelen bu yemek nasıl yapılır? İşte, çılbır tarifi...

Türk mutfağının en köklü tariflerinden biri olan çılbır, tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanan geleneksel bir yemektir. Yoğurt ve yumurtanın buluşmasıyla ortaya çıkan bu lezzet, hem hafif hem de besleyici olmasıyla öne çıkar. Sarımsaklı yoğurdun üzerine yerleştirilen poşe yumurtalar, tereyağında kızdırılmış pul biberle taçlandırılarak sofralara şıklık katar. Özellikle kahvaltılarda sıkça tercih edilen çılbır, pratik hazırlanışı sayesinde günümüzde de popülerliğini koruyor. Peki, Osmanlı mutfağından kahvaltılara gelen bu yemek nasıl yapılır? İşte, çılbır tarifi...

Malzemeler 

  • 4 adet yumurta
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Tuz

Yapılışı

  1. Yoğurdu bir kaba alın, ezilmiş sarımsak ve bir tutam tuz ekleyip karıştırın. Servis tabağına yayın.
  2. Geniş bir tencereye suyu alın, içine sirke ve az tuz ekleyip kaynatın.
  3. Yumurtaları tek tek küçük bir kaseye kırın.
  4. Kaynayan suyun altını kısın, yumurtaları yavaşça suya bırakın. 3-4 dakika pişirip delikli kepçeyle çıkarın.
  5. Küçük bir tavada tereyağını eritin. Pul biberi ekleyip hızlıca karıştırın ve ocaktan alın.
  6. Servis tabağına aldığınız sarımsaklı yoğurdun üzerine yumurtaları yerleştirin.
  7. Üzerine kızdırılmış tereyağlı pul biber sosunu gezdirin.
