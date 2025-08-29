Osmanlı mutfağından kahvaltılara: Çılbır tarifi

Türk mutfağının en köklü tariflerinden biri olan çılbır, tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanan geleneksel bir yemektir. Yoğurt ve yumurtanın buluşmasıyla ortaya çıkan bu lezzet, hem hafif hem de besleyici olmasıyla öne çıkar. Sarımsaklı yoğurdun üzerine yerleştirilen poşe yumurtalar, tereyağında kızdırılmış pul biberle taçlandırılarak sofralara şıklık katar. Özellikle kahvaltılarda sıkça tercih edilen çılbır, pratik hazırlanışı sayesinde günümüzde de popülerliğini koruyor. Peki, Osmanlı mutfağından kahvaltılara gelen bu yemek nasıl yapılır? İşte, çılbır tarifi...

Malzemeler

4 adet yumurta

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

Yapılışı